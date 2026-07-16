Drunk Driving Law : केवळ तोंडातून दारुचा वास आला म्हणजे ड्रायव्हर नशेत आहे, असं मानता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ चालकाच्या तोंडातून दारुचा वास येत असल्यामुळेच त्याने दारु पिऊन वाहन चालवले होते, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. 'मोटर वाहन कायदा, १९८८' अन्वये विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा शरीरातील मद्याचे प्रमाण अधिक होते, हे रक्त चाचणी किंवा 'ब्रेथ ॲनालायझर' चाचणीद्वारे सिद्ध होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. अशा वैज्ञानिक चाचणीच्या अभावी, केवळ दारुच्या वासाच्या आधारे मद्यपान करून वाहन चालवल्याचा किंवा बीएनएस (BNS) च्या कलम १०५ अन्वये गुन्हा दाखल करता येणार नाही..जीप अचानक उलटलीन्यायमूर्ती आलोक मेहरा यांच्या एकल खंडपीठाने एका फौजदारी पुनरावलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना सत्र न्यायालयाचा आदेश अंशतः रद्द केला. याचिकाकर्ता अमर सिंग हा बद्रीनाथ धाम येथून चमोलीच्या दिशेने जीप चालवत होता. गाडीवरील ताबा सुटल्याने जीप उलटली आणि त्यात अनेक प्रवासी जखमी झाले, या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, असा आरोप आहे. अपघातानंतर झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत चालकाच्या तोंडातून दारुचा वास येत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते; मात्र, यासाठी रक्ताचा नमुना आणि 'ब्रेथ ॲनालायझर' चाचणी करण्यात आली नव्हती..Breathalyzer: ड्रिंक अँड ड्राइव्ह प्रकरणात मोठा बदल! ब्रेथ अॅनालायझरचा अहवाल अंतिम पुरावा नाही; आता कोणते पुरावे ग्राह्य धरणार?.याचिकाकर्त्याचा युक्तिवादयाचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, 'मोटर वाहन कायद्या'च्या कलम १८५ नुसार, एखाद्या व्यक्तीने मद्यपान करून वाहन चालवले होते असे तेव्हाच मानले जाऊ शकते, जेव्हा वैज्ञानिक चाचणीद्वारे हे सिद्ध होईल की त्यांच्या रक्तातील मद्याचे प्रमाण प्रति १०० मिलीलीटरमध्ये ३० मिलिग्रॅमपेक्षा जास्त होते..FAQs 1. दारूचा वास येणे पुरावा मानला जाऊ शकतो का?(Can smell of alcohol be considered proof?)👉 नाही, फक्त वासावरून मद्यपान सिद्ध होत नाही.2. मद्यपान करून वाहन चालवल्याचे कसे सिद्ध होते?(How is drunk driving proven?)👉 रक्त चाचणी किंवा ब्रेथ ॲनालायझर टेस्टद्वारे.3. BNS कलम 105 अंतर्गत गुन्हा कधी लागू होतो?(When does BNS Section 105 apply?)👉 वैज्ञानिक पुरावा असल्यासच हा गुन्हा लागू होतो.4. मोटर वाहन कायदा कलम 185 काय सांगतो?(What does Section 185 of Motor Vehicles Act say?)👉 रक्तातील अल्कोहोल 30 mg/100 ml पेक्षा जास्त असल्यास गुन्हा ठरतो.5. या प्रकरणात अपघात कसा झाला?(How did the accident happen in this case?)👉 जीपवरील ताबा सुटल्याने ती उलटली.6. न्यायालयाने कोणता निर्णय दिला?(What was the court’s decision?)👉 सत्र न्यायालयाचा आदेश अंशतः रद्द करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.