उत्तराखंडमधील मदरशांची शुक्रवारची सुट्टी रद्द? आता रविवारची साप्ताहिक सुट्टी लागू करण्याचा निर्णय

उत्तराखंडमधील शाळा म्हणून मान्यता मिळालेल्या मदरशांमध्ये आता शुक्रवारऐवजी रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांसाठी एकसमान नियम लागू करण्याच्या उद्देशाने उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाने हा बदल केला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये समान नियम असण्याची भूमिका मांडली आहे. या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून, काही संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे..२०६ मदरशांना लागू होणार नवा नियमउत्तराखंड राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाने शिक्षण विभागाला यासंदर्भात पत्र पाठवून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळालेले तसेच मान्यतेसाठी अर्ज केलेले असे एकूण २०६ मदरसे या बदलाच्या कक्षेत येणार असल्याचे वृत्त आहे.प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. सुरजित सिंह गांधी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही मदरशांना शाळेची मान्यता मिळाल्यानंतरही शुक्रवारची साप्ताहिक सुट्टी सुरू ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना इतर शाळांप्रमाणे रविवारी सुट्टी ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित संस्थांना शिक्षण विभागाचे नियम आणि निर्धारित शैक्षणिक व्यवस्थेचे पालन करावे लागणार आहे..समान नियमांबाबत मुख्यमंत्री धामींची भूमिकापोलीस लाईन येथे आयोजित कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात सर्वांसाठी एकसमान व्यवस्था असण्याची गरज व्यक्त केली. मदरशांना शाळा म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांनाही शिक्षण विभागाचे नियम लागू होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.राज्यात समान नागरी संहिता (UCC) लागू असल्याचा संदर्भ देत धामी यांनी सर्वांसाठी समान नियम असण्यावर भर दिला. मात्र, मदरशांच्या साप्ताहिक सुट्टीतील बदल हा शैक्षणिक नियमांशी संबंधित निर्णय असून, त्याची अंमलबजावणी अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण आणि शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार केली जात आहे..मदरसा शिक्षण व्यवस्थेत यापूर्वीही बदलउत्तराखंडमध्ये अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या नियमनासाठी नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू आहे. यापूर्वी मदरसा बोर्डाकडे ४५२ मदरशांची नोंद होती. नव्या व्यवस्थेनुसार आतापर्यंत ७६ संस्थांना शाळा म्हणून मान्यता मिळाली असून, आणखी ११४ अर्जांवर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.नव्या व्यवस्थेत मुस्लिम समाजासह इतर अल्पसंख्याक समुदायांच्या शैक्षणिक संस्थांनाही निर्धारित शैक्षणिक निकषांनुसार मान्यता घेण्याची प्रक्रिया लागू आहे..निर्णयावरून राजकीय वादमदरशांमधील शुक्रवारची सुट्टी बदलण्याच्या निर्णयावर काँग्रेससह काही घटकांनी आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या प्रतिमा सिंह यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, नव्या नियमांमुळे शैक्षणिक व्यवस्थेत एकसमानता येईल, अशी भूमिका निर्णयाच्या समर्थकांकडून मांडली जात आहे..डेहराडूनमधील काही मदरसा शिक्षकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, सरकारी नियमांचे पालन करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याचवेळी शुक्रवारी नमाजासाठी अर्ध्या दिवसाची सवलत दिल्यास विद्यार्थ्यांना सोयीचे होईल, अशी मागणी काही शिक्षकांनी केल्याचे वृत्त आहे.शुक्रवारऐवजी रविवारची साप्ताहिक सुट्टी लागू करण्याचा हा बदल उत्तराखंडमधील मान्यता प्रक्रियेत असलेल्या मदरशांच्या शैक्षणिक व्यवस्थेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या नियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यावर विविध घटकांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.