देश

Uttarakhand: उत्तराखंडची मोठी कामगिरी, खनन सुधारणांमध्ये देशात अव्वल, केंद्राकडून १०० कोटींचा प्रोत्साहन निधी

Uttarakhand Mining Reforms: उत्तराखंड राज्याने खनन सुधारणांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत केंद्राकडून १०० कोटींचा प्रोत्साहन निधी मिळवला. राज्याने देशात मायनर मिनरल रिफॉर्म्समध्ये अव्वल स्थान पटकावले.
pushkar singh dhami

pushkar singh dhami

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंड राज्याला खनन क्षेत्रात केलेल्या सातत्यपूर्ण सुधारणांमुळे केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा मोठी प्रोत्साहन राशी मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या खनन मंत्रालयाने वर्ष २०२५-२६ च्या 'विशेष सहायता योजना' (SASCI) अंतर्गत उत्तराखंडला मायनर मिनरल्स रिफॉर्म्स मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल १०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त प्रोत्साहन राशी दिली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या ऑक्टोबर महिन्यातही राज्याला एसएमआरआय (SMRI) रँकिंगमध्ये दुसरे स्थान मिळाल्याबद्दल १०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी मिळाला होता.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
political
policy
Development
Pushkar Singh Dhami

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com