Uttarakhand: उत्तराखंडची मोठी कामगिरी, खनन सुधारणांमध्ये देशात अव्वल, केंद्राकडून १०० कोटींचा प्रोत्साहन निधी

उत्तराखंड राज्याला खनन क्षेत्रात केलेल्या सातत्यपूर्ण सुधारणांमुळे केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा मोठी प्रोत्साहन राशी मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या खनन मंत्रालयाने वर्ष २०२५-२६ च्या 'विशेष सहायता योजना' (SASCI) अंतर्गत उत्तराखंडला मायनर मिनरल्स रिफॉर्म्स मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल १०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त प्रोत्साहन राशी दिली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या ऑक्टोबर महिन्यातही राज्याला एसएमआरआय (SMRI) रँकिंगमध्ये दुसरे स्थान मिळाल्याबद्दल १०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी मिळाला होता..सुधारणांमध्ये उत्तराखंड देशात नंबर वनखनन मंत्रालयाने १८ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे (Office Memorandum) सांगितले की, उत्तराखंड राज्याने खनन क्षेत्राशी संबंधित बहुतेक सुधारणा प्रक्रिया वेळेवर आणि प्रभावीपणे लागू केल्या आहेत..'मायनर मिनरल रिफॉर्म्स' शी संबंधित सातपैकी सहा प्रमुख सुधारणांचे मानक उत्तराखंडने यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. या प्रकरणात उत्तराखंड इतर राज्यांपेक्षा पुढे आणि देशात नंबर-वन राहिला आहे. .केंद्र सरकारने आपल्या पुनरावलोकन अहवालात (Review Report) हे मान्य केले आहे की, उत्तराखंड खनन क्षेत्रात सातत्याने प्रगती करत आहे आणि सुधारणांची वेगाने अंमलबजावणी करत आहे. उत्तराखंडच्या याच कामगिरीचे कौतुक करत केंद्राने वित्त मंत्रालयाला राज्याला १०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देण्याचे आदेश जारी केले आहेत..Pushkar Singh Dhami : 'नीती आयोगा'त अव्वल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत देशात पहिला क्रमांक; उत्तराखंडला 'विकासाचे मॉडेल राज्य' बनवण्याचा धामींचा संकल्प".सरकारी प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाममुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले की, "प्रदेशात खनन क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी ई-लिलाव प्रणाली आणि उपग्रह आधारित देखरेख (Satellite based Monitoring) यासारखी अनेक पाऊले उचलली गेली आहेत."सरकार पर्यावरणाचे पूर्ण भान ठेवत अवैध खनन (Illegal Mining) वर नियंत्रण ठेवत आहे, ज्याचे सकारात्मक परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.