UPSC ते CAT-GATE; आता विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत ऑनलाईन कोचिंग, काय आहे मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना?

उत्तराखंडातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी दर्जेदार मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-२०२६' ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा औपचारिक शुभारंभ लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. आर्थिक अडचणी किंवा भौगोलिक परिस्थितीमुळे महागडे कोचिंग घेता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे..महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत कोचिंगराज्यातील विद्यापीठे तसेच शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पर्वतीय आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना घरबसल्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, हा योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे..UPSCपासून CAT, GATEपर्यंत परीक्षांची तयारीयोजनेअंतर्गत विविध राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यामध्ये UPSC, UKPSC, CDS, SSC, बँकिंग आणि रेल्वे भरती परीक्षा यांचा समावेश आहे.तसेच उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रवेश व पात्रता परीक्षांसाठीही विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. CAT, MAT, GATE, NET आणि CSIR-NET यांसारख्या परीक्षांची तयारीही ऑनलाइन माध्यमातून करून घेतली जाईल..लाईव्ह लेक्चर्स आणि ई-स्टडी मटेरियलयोजनेच्या औपचारिक शुभारंभानंतर पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन कोचिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. यामध्ये लाईव्ह लेक्चर्स, डिजिटल अभ्यास साहित्य आणि परीक्षा तयारीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन दिले जाण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.उत्तराखंडातील भौगोलिक परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन महागडे कोचिंग घेणे शक्य होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे..रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भरस्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच राज्यातील युवा वर्गाला रोजगार आणि करिअरच्या नव्या संधींसाठी सक्षम करणे, हा या योजनेमागील व्यापक उद्देश आहे. योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.मुख्यमंत्री धामी लवकरच योजनेच्या शुभारंभाची अधिकृत तारीख जाहीर करणार असून, त्यानंतर पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन प्रशिक्षणाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.