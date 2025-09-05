Uttarakhand : राज्यातील सर्व जिल्ह्यात स्थापन केले जाणार वृद्धाश्रम, CM धामी यांनी केल्या अनेक घोषणा

Uttarakhand : आजकाल सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ येतात ज्यामध्ये मुलं आपल्या आई-वडिलांना रस्त्यावर, गर्दीच्या ठिकाणी सोडून देतात. ते घरी असतील तर त्यांचे हाल करतात. देशभरात अशा अनेक गोष्टी घडत आहेत. वयाच्या उतरंडीला वृद्धांना हाल सोसावे लागू नयेत यासाठी उत्तराखंड राज्याचे दयाळू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. .राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वृद्धाश्रम स्थापन केले जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. तसेच, राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या हितासाठीही त्यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्तीशी विवाह केल्यास मिळणारे अनुदान २५,००० रुपयांवरून वाढवून ५०,००० रुपये करण्यात येईल. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या वयोमर्यादाही रद्द करण्यात येणार आहे. काल (गुरुवारी) मुख्यमंत्री निवासस्थानी असलेल्या मुख्य सेवक सदन येथे ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग संवाद कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी या घोषणा केल्या. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे ६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना DBT (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) द्वारे पेन्शन दिली जात आहे. .तसेच, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वृद्धाश्रमांच्या व्यवस्थेत सुधारणा केली जात आहे. सध्या बागेश्वर, चमोली आणि उत्तरकाशी जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वृद्धाश्रम कार्यरत आहेत. तर देहरादून, अल्मोडा आणि चंपावत येथे नवीन वृद्धाश्रमांच्या इमारतींचे काम सुरू आहे. हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर आणि नैनीताल जिल्ह्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांमार्फत वृद्धाश्रम चालवले जात आहेत. सरकारने येणाऱ्या काळात नातेसंबंधांमध्ये आलेल्या आव्हानांचा विचार करून ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी "माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम" लागू केला आहे. या कायद्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून किंवा कायदेशीर वारसांकडून भरणपोषणाची मागणी करण्याचा कायदेशीर हक्क मिळतो. .मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देताना म्हणाले की, “तुमचा हा मुलगा तुमच्या सन्मान, सुरक्षा आणि सोयींमध्ये कधीच कोणतीही कमतरता येऊ देणार नाही. एक दिवस आधी देहरादूनमध्ये "प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रा"चे उद्घाटन करण्यात आले आहे.सरकार येत्या काळात असे दिव्याशा केंद्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उघडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कार्यक्रमात मुख्यमंत्री धामी यांनी १३ महिलांना "तीलू रौतेली पुरस्कार" देऊन सन्मानित केले आहे. त्यांनी सांगितले की, "राज्यक्रांतीची वाहक म्हणून मातृशक्ती पुढे येत आहे. .या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिव्यांग विवाह अनुदान योजना आणि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनेच्या सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन केले. समाजकल्याण विभागाद्वारे देण्यात येणाऱ्या पेन्शनच्या पाचव्या हप्त्याचे ऑनलाईन वितरण करण्यात आले.कधी कधी सरकार धोरणे आणि योजना बनवते, पण त्या योजनांचा खरा लाभ लोकांपर्यंत तेव्हाच पोहोचतो, जेव्हा पारदर्शकतेने व प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकांच्या सशक्तीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमुद केले. .राज्यात दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजना ९६,००० हून अधिक दिव्यांग व्यक्तींना निवृत्तीवेतन दिले जात आहे. तर, १८ वर्षांवरील ८६,०००+ दिव्यांगांना दरमहा १५०० रुपये मिळताता. १८ वर्षांखालील ८,०००+ दिव्यांगांना दरमहा ७०० रुपये भरणपोषण व देखभाल सहाय्य दिले जाते.ग्रामीण भागात शेती करताना अपघाताने दिव्यांग झालेल्या व्यक्तींना "तीलू रौतेली पेन्शन योजना" अंतर्गत दरमहा १२०० रुपये तर चार फूटांपेक्षा कमी उंचीच्या व्यक्तींना दरमहा १२०० रुपये "बौना पेन्शन" दिली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.