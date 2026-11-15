Uttarakhand News : मूळ गावे दत्तक घेणाऱ्या ३० प्रवासी उत्तराखंडींचा गौरव; गुंतवणूक, पर्यटन आणि शिक्षणात योगदान देण्याचे शासनाचे आवाहन

डेहराडून : उत्तराखंडमधील मूळ गावांशी पुन्हा नाळ जोडण्यासाठी आणि राज्याच्या विकासात योगदान देण्यासाठी देशाच्या विविध भागांत स्थायिक झालेले उत्तराखंडी नागरिक एकत्र आले. डेहराडून येथील दून विद्यापीठात आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी संमेलन २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील ९ प्रतिनिधींसह देशभरातील २८२ प्रवासी उत्तराखंडी आणि मूळ गावी परतलेले १९ नागरिक सहभागी झाले. या संमेलनात एकूण ३०१ प्रतिनिधींची उपस्थिती होती..या वेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंडमध्ये रिव्हर्स पलायनाच्या दरात ४४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा दावा केला. रोजगार आणि इतर कारणांसाठी राज्याबाहेर गेलेले नागरिक आता पुन्हा आपल्या मूळ गावांकडे परतत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गावांचा विकास करण्यासाठी आपली गावे दत्तक घेणाऱ्या ३० प्रवासी उत्तराखंडींचेही त्यांनी विशेष आभार मानले.रिव्हर्स पलायनाला चालना मिळत असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावाशुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) पार पडलेल्या या संमेलनात पारंपरिक छोलिया नृत्याने सहभागींचे स्वागत करण्यात आले. संमेलनाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, हे संमेलन म्हणजे दीर्घकाळानंतर एकाच कुटुंबातील सदस्य पुन्हा एकत्र आल्यासारखे आहे.राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांमुळे मूळ गावी परतणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रिव्हर्स पलायनाच्या दरात ४४ टक्क्यांची वाढ झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. आपल्या मूळ गावांना दत्तक घेऊन तेथील विकासकामांमध्ये योगदान देणाऱ्या ३० प्रवासी उत्तराखंडींचे त्यांनी आभार मानले..प्रसून जोशी, हिमानी शिवपुरी यांची उपस्थितीया संमेलनात प्रसार भारतीचे अध्यक्ष आणि गीतकार प्रसून जोशी, ज्येष्ठ अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी तसेच दिल्ली विधानसभेचे उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट यांनी मनोगत व्यक्त केले.प्रसून जोशी यांनी, “चेतनेतूनच बदल घडतो,” असे सांगत राज्याशी पुन्हा जोडल्या जाणाऱ्या नागरिकांच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले. विविध क्षेत्रांत यश मिळवलेले उत्तराखंडी नागरिक आपले ज्ञान आणि अनुभव राज्याच्या विकासासाठी वापरू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.मोहन सिंह बिष्ट यांनी आपण आपल्या मूळ गावी घर बांधले असून नियमितपणे तेथे जात असल्याचे सांगितले. इतरांनीही आपल्या गावाशी नाळ जोडून ठेवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी यांनीही उत्तराखंडची संस्कृती, परंपरा आणि राज्याच्या प्रगतीविषयी भावना व्यक्त केल्या..महाराष्ट्रातून ९ प्रतिनिधींचा सहभागसंमेलनात देशातील विविध राज्यांमधून आलेल्या २८२ प्रवासी उत्तराखंडींसह मूळ गावी परतलेल्या १९ नागरिकांनी सहभाग घेतला. राज्यनिहाय प्रतिनिधींची संख्या पुढीलप्रमाणे होती : दिल्ली : ९१ हरियाणा : ७१ पंजाब : ३५ उत्तर प्रदेश : ३२चंदीगड : २२ राजस्थान : १५ महाराष्ट्र : ९ गुजरात आणि कर्नाटक : प्रत्येकी २ जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू : प्रत्येकी १.गुंतवणूक आणि पर्यटनात सहभागी होण्याचे आवाहनमुख्य सचिव आनंद बर्धन यांनी प्रवासी उत्तराखंडी नागरिकांना राज्याचे ‘ब्रँड अँबेसेडर’ संबोधले. राज्याच्या विकासासाठी त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे सांगत त्यांनी कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि स्वयंरोजगार क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.प्रवासी नागरिकांशी समन्वय साधण्यासाठी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ‘प्रवासी उत्तराखंड कक्ष’ आणि एप्रिल २०२५ मध्ये ‘प्रवासी उत्तराखंड परिषद’ स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रवासी नागरिकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करून राज्याच्या विकास उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.