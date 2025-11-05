Pushkar Singh Dhami : ‘नीती आयोगा’त अव्वल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत देशात पहिला क्रमांक; उत्तराखंडला ‘विकासाचे मॉडेल राज्य’ बनवण्याचा धामींचा संकल्प”

"पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी.. आएगी.." या प्रेरणादायी शब्दांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसभेतील एक तासाहून अधिक चाललेले आपले भाषण संपवले. उत्तराखंड राज्याच्या स्थापनेला रौप्यमहोत्सव (२५ वर्षे) पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित केलेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात त्यांनी हे भाषण केले..यावेळी त्यांनी उत्तराखंड राज्याच्या स्थापनेसाठी झालेल्या आंदोलनाचा संघर्ष आणि सध्याच्या सरकारची कामगिरी यांचा उल्लेख केला.मुख्यमंत्री म्हणाले, "उत्तराखंड आज अनेक क्षेत्रांमध्ये देशातील एक 'अग्रणी राज्य' (सर्वात पुढे असलेले राज्य) म्हणून पुढे येत आहे.".शहीद आंदोलनकर्त्यांना नमनमुख्यमंत्री धामी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात राज्य स्थापनेसाठी झालेल्या आंदोलनात मातृशक्तीने (महिलांनी) दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख करून केली. त्यांनी १ सप्टेंबर १९९४ रोजी झालेल्या मसुरी गोळीकांडाची आणि २ ऑक्टोबर १९९४ रोजी मुझफ्फरनगरच्या रामपूर तिराहा येथील पोलिसांच्या क्रूरतेचा उल्लेख केला.ते म्हणाले, "आंदोलनकर्त्यांच्या बलिदानाने या राज्याच्या मागणीला नवी दिशा दिली. त्यांचे बलिदान आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणा आणि उत्तराखंडच्या गौरवशाली इतिहासातील नवा अध्याय आहे.".सीएम धामी यांनी सरकारच्या महत्त्वाच्या कामगिरीचा उल्लेख केला"नीती आयोगाने २०२३-२४ या वर्षासाठी जाहीर केलेल्या 'विकास लक्ष्यांच्या पूर्ती निर्देशांकात' देवभूमी उत्तराखंडला देशात पहिले स्थान मिळाले आहे," ही आपल्या सर्वांसाठी गर्वाची गोष्ट आहे. राज्याच्या बेरोजगारी दरात मोठी घट झाली आहे. आमच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे उत्तराखंडने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीच्या दरात (Income Growth Rate) संपूर्ण देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे," असे ते म्हणाले. राज्याचा सरासरी वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चारपट जास्त आहे..Nashik Crime : कार्तिकी एकादशीला अवैधरीत्या दारू विक्री! महागड्या कारसह साडेसात लाखांचा मद्यसाठा जप्त, एकाला अटक.गैरसैंण आणि अन्य क्षेत्रांतील प्रगतीविरोधी पक्षांनी आपल्या कार्यकाळात गैरसैंणच्या विकासासाठी गंभीर प्रयत्न केले नाहीत. पण पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या 'डबल इंजिन' सरकारने गैरसैंणला उन्हाळी राजधानी (Summer Capital) घोषित केले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः गैरसैंणजवळील सारकोट गाव दत्तक घेतले आहे, ज्याला आदर्श ग्राम बनवण्याचे काम सुरू आहे. रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल उत्तराखंड पर्यटन विकास मंडळाला 'सिल्व्हर अवॉर्ड' मिळाला आहे.मत्स्यपालन: मत्स्यपालनामध्ये (मासेमारी) केलेल्या नवीन प्रयोगांसाठी उत्तराखंडला हिमालयातील आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या श्रेणीत सर्वोत्कृष्ट राज्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे..नोकऱ्या आणि जमीन कायदामुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, सेवा अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा (AI Technology) वापर सुरू करण्यात आला आहे. त्यांनी रिक्त पदे भरण्याचा जो संकल्प केला होता, त्यानुसार सरकारने २६,००० हून अधिक तरुणांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत. तसेच, जनतेच्या भावनांचा आदर करत कडक जमीन कायदा लागू केला आहे.शेवटी, त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) च्या योगदानाचे कौतुक केले आणि 'पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी..' या पंक्तींनी आपले भाषण संपवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.