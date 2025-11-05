देश

Pushkar Singh Dhami : ‘नीती आयोगा’त अव्वल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत देशात पहिला क्रमांक; उत्तराखंडला ‘विकासाचे मॉडेल राज्य’ बनवण्याचा धामींचा संकल्प”

Uttarakhand CM Dhani Addresses Silver Jubilee Session : उत्तराखंड राज्याच्या २५ व्या स्थापनादिनानिमित्त विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्य आंदोलनकर्त्यांच्या संघर्षाचा गौरव करत, उत्तराखंड आज 'विकास लक्ष्यांच्या पूर्ती निर्देशांकात' देशात पहिल्या क्रमांकावर आले असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीचा दरही देशात सर्वाधिक असल्याचे नमूद केले.
Uttarakhand CM Dhani Addresses Silver Jubilee Session

Uttarakhand CM Dhani Addresses Silver Jubilee Session

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

"पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी.. आएगी.." या प्रेरणादायी शब्दांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसभेतील एक तासाहून अधिक चाललेले आपले भाषण संपवले. उत्तराखंड राज्याच्या स्थापनेला रौप्यमहोत्सव (२५ वर्षे) पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित केलेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात त्यांनी हे भाषण केले.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
Farmer
Development
Pushkar Singh Dhami
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com