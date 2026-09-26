Jungle Safari: वाघ-हत्तींच्या सफारीपलीकडे उत्तराखंडची नवी झेप; आता पर्यटकांना दाखवणार ‘हिमालयीन घोस्ट

उत्तराखंड : उत्तराखंड म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात ते वाघ, हत्ती आणि जंगल सफारी. आता या पारंपरिक वन्यजीव पर्यटनाला हिमालयातील आणखी एका दुर्मीळ प्राण्याची जोड मिळण्याची शक्यता आहे. हिमबिबट्याचे (Snow Leopard) नियंत्रित आणि पर्यावरणपूरक दर्शन घडवून आणण्यासाठी उत्तराखंडमध्ये विशेष वन्यजीव पर्यटन मॉडेल विकसित करण्याची तयारी सुरू आहे.राज्याच्या पर्यटन आणि वन विभागाकडून यासाठी उच्च हिमालयातील संभाव्य भागांचा अभ्यास केला जात आहे. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, हर्षिल आणि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य या भागांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यानात हिमबिबट्यासह अनेक दुर्मीळ हिमालयीन प्रजातींचा अधिवास असल्याची माहिती उत्तराखंड पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर आहे. अस्कोट वन्यजीव अभयारण्यालाही हिमबिबट्यांसाठी महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून जिल्हा प्रशासनाने नमूद केले आहे..संपूर्ण जंगल पर्यटकांसाठी खुले केले जाणार नाहीहिमबिबट्या हा अत्यंत संवेदनशील आणि लाजाळू प्राणी असल्याने या पर्यटनाची रचना पारंपरिक जीप सफारीसारखी असणार नाही. हिमबिबट्यांचा वावर असलेल्या भागांची वैज्ञानिक पद्धतीने निवड करून त्याच ठिकाणी मर्यादित पर्यटन सुरू करण्याचा विचार आहे.यासाठी वन विभागाकडील नोंदी, वन्यजीवांच्या हालचाली आणि कॅमेरा ट्रॅपमधून मिळणाऱ्या माहितीचा आधार घेतला जाऊ शकतो. पर्यटकांची संख्या, त्यांचे मार्ग, गाईडची नियुक्ती आणि संवेदनशील भागात मानवी वावर यावर नियंत्रण ठेवण्याचा या मॉडेलचा मुख्य भर असेल.गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आधीपासूनच उच्च हिमालयातील जैवविविधतेसाठी ओळखले जाते. सुमारे १,५५३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या या राष्ट्रीय उद्यानात हिमबिबट्या, भरल, हिमालयीन काळे अस्वल, तपकिरी अस्वल, कस्तुरी मृग यांसारख्या प्रजाती आढळतात..स्थानिक तरुणांना लडाखमध्ये प्रशिक्षणया उपक्रमातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्थानिक युवकांना प्रशिक्षित करणे. हिमबिबट्या संवर्धन आणि पर्यटनाचा अनुभव असलेल्या लडाखमधील मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी उत्तराखंडमधील स्थानिक तरुणांना तिथे प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याचा प्रस्ताव आहे.या प्रशिक्षणात हिमबिबट्याच्या अधिवासाचा अभ्यास, वन्यजीव निरीक्षण, ट्रॅकिंग, कॅमेरा ट्रॅपचा वापर, पर्यटकांना मार्गदर्शन आणि वन्यजीवांपासून योग्य अंतर राखण्यासारख्या बाबींवर भर दिला जाऊ शकतो.यामुळे भविष्यात स्थानिक युवक नेचर गाईड, ट्रॅकर, वन्यजीव इंटरप्रिटर आणि होमस्टे संचालक म्हणून पर्यटनाशी जोडले जाऊ शकतात. उच्च हिमालयातील दुर्गम गावांमध्ये पर्यटनातून स्थानिक रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा भाग महत्त्वाचा ठरू शकतो..२३ ऑक्टोबरला हिमबिबट्याच्या संवर्धनावर भरदरवर्षी २३ ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय स्नो लेपर्ड डे पाळला जातो. लडाखमध्ये या दिवशी वन विभाग, स्थानिक समुदाय आणि शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून हिमबिबट्या संवर्धनाबाबत विविध उपक्रम घेतले जातात. २०२५मध्येही लडाखमध्ये जनजागृती कार्यक्रम, निसर्गभ्रमंती आणि वन्यजीव निरीक्षणाशी संबंधित उपक्रम आयोजित करण्यात आले होते.उत्तराखंडमध्येही या दिवसाच्या निमित्ताने हिमबिबट्या संवर्धन आणि स्थानिक समुदायाच्या सहभागाला चालना देण्याची तयारी केली जात आहे..पर्यटनापेक्षा संवर्धनाला प्राधान्यहिमबिबट्याचे पर्यटन करताना सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे पर्यटकांची संख्या आणि वन्यजीवांचे संरक्षण यामध्ये समतोल राखणे. हिमबिबट्या हा सहज न दिसणारा प्राणी आहे. त्याच्या अधिवासात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पोहोचल्यास त्याच्या नैसर्गिक वर्तनावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.त्यामुळे संभाव्य पर्यटन मॉडेलमध्ये नियंत्रित प्रवेश, प्रशिक्षित स्थानिक गाईड, निश्चित मार्ग आणि पर्यटकांच्या संख्येवर मर्यादा यांना महत्त्व दिले जाणार आहे. लडाखमधील संवर्धनाच्या अनुभवातूनही स्थानिक समुदायाचा सहभाग आणि शाश्वत पर्यटनाला महत्त्व दिले जाते..‘माउंटन घोस्ट’ला पाहण्यासाठी वाढणार उत्सुकताहिमबिबट्याला त्याच्या लपून राहण्याच्या स्वभावामुळे ‘Ghost of the Mountains’ असेही म्हटले जाते. उंच पर्वतीय, खडकाळ आणि बर्फाळ प्रदेशात त्याचा रंग परिसराशी मिसळून जात असल्याने त्याचे दर्शन सहज होत नाही.उत्तराखंडच्या पर्यटन विभागाकडून गंगोत्री परिसराला आधीच उच्च हिमालयीन ट्रेकिंग आणि निसर्ग पर्यटनाचे महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून प्रोत्साहन दिले जाते. हर्षिललाही ट्रेकिंग आणि हिमालयीन निसर्गासाठी ओळखले जाते.त्यामुळे हिमबिबट्याच्या नियंत्रित दर्शनाची योजना प्रत्यक्षात आली, तर उत्तराखंडच्या वन्यजीव पर्यटनाला वाघ आणि हत्तींच्या सफारीपलीकडे एक वेगळी ओळख मिळू शकते. मात्र या संपूर्ण उपक्रमात हिमबिबट्याचे संवर्धन आणि त्याच्या अधिवासाचे संरक्षण हेच पर्यटनापेक्षा महत्त्वाचे राहणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.