Kedarnath Weather : बद्रीनाथ-केदारनाथ गोठले! उत्तराखंडमध्ये -6°C तापमान; बर्फवृष्टीचा थर; पर्यटकांनी घ्या विशेष काळजी!
Uttarakhand Snowfall : बद्रीनाथ-केदारनाथ परिसरात तापमान -6°C पर्यंत घसरले असून बर्फवृष्टीचा थर दिसत आहे. प्रवाशांनी प्रवास करताना हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
उत्तराखंड : उत्तराखंडमध्ये बर्फवृष्टी (Snowfall) झाल्यानंतर थंडीने टोक गाठले आहे. पहाडी (पर्वतीय) भागांमध्ये सकाळ-संध्याकाळ दंव (पाला) पडत आहे, तर मैदानी भागात धुके (Fog) पसरले आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज बुधवारी आकाश पूर्णपणे कोरडे राहील. मात्र, उच्च हिमालयीन भागांमध्ये रात्रीचे तापमान मायनस ६°C पर्यंत खाली जात आहे.