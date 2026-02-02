देश

Uttarakhand: ८३ हजार जोडप्यांनी साजरी केली 'UCC'ची वर्षपूर्ती, ७० जोडप्यांना मिळाली 'लिव्ह-इन'मध्ये राहण्याची परवानगी

uniform civil code in uttarakhand one year: उत्तराखंडमध्ये 'समान नागरी कायदा'च्या वर्षपूर्तीनंतर ८३ हजार जोडप्यांनी साजरा केला विवाहाचा आनंद
uniform civil code one year

uniform civil code one year

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंडमध्ये 'समान नागरी कायदा' (UCC) लागू होऊन आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या एका वर्षात राज्याच्या विवाह नोंदणी आणि इतर नियमांमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळाले असून, त्याची आकडेवारी आता समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
uttrakhand
Marriage registration
Uniform Civil Code
Marriage Age of Women
Uttarakhand conversion law

Related Stories

No stories found.