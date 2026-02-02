Uttarakhand: ८३ हजार जोडप्यांनी साजरी केली 'UCC'ची वर्षपूर्ती, ७० जोडप्यांना मिळाली 'लिव्ह-इन'मध्ये राहण्याची परवानगी

उत्तराखंडमध्ये 'समान नागरी कायदा' (UCC) लागू होऊन आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या एका वर्षात राज्याच्या विवाह नोंदणी आणि इतर नियमांमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळाले असून, त्याची आकडेवारी आता समोर आली आहे. .उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त सरकारने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या एका वर्षात राज्यात ४ लाखांहून अधिक जोडप्यांनी विवाह नोंदणीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ८३,८२९ जोडप्यांना विवाहाचे अधिकृत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, आता लग्न नोंदणीसाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज उरलेली नाही; ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन घरबसल्या पूर्ण करता येते..या कायद्यातील सर्वात जास्त चर्चेत असलेला विषय म्हणजे 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'. युसीसी लागू झाल्यापासून उत्तराखंडमध्ये लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षभरात ७० जोडप्यांनी अधिकृतपणे लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी नोंदणी केली असून त्यांना तसे प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. तसेच दोन जोडप्यांनी आपले लिव्ह-इन नाते संपल्याची अधिकृत नोंदणी देखील केली आहे..ऑनलाइन सुविधेमुळे आता पती-पत्नी किंवा त्यांचे साक्षीदार जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून आपले व्हिडिओ स्टेटमेंट रेकॉर्ड करून लग्नाची नोंदणी करू शकतात. या प्रणालीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला असून वेळही वाचत आहे. लग्नाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत असली तरी, सरासरी पाच दिवसांतच लोकांना त्यांची प्रमाणपत्रे मिळत आहेत. तसेच ३२६ लोकांनी ऑनलाइन माध्यमातून विवाह विच्छेदनासाठी (घटस्फोट) अर्ज केला आहे..उत्तराखंड सरकारने या कायद्याद्वारे विवाह, वारसा हक्क आणि नातेसंबंधांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता लग्नापासून ते लिव्ह-इन पर्यंतच्या सर्व गोष्टींची नोंद सरकारी दफ्तरी होत असल्याने महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.