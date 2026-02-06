Uttarakhand: पर्यटनाचा महाविक्रम! उत्तराखंडमध्ये पहिल्यांदाच ६ कोटींहून अधिक पर्यटकांची गर्दी; 'या' शहराने मोडले सर्व रेकॉर्ड

उत्तराखंड : उत्तराखंडच्या पर्यटन क्षेत्राने २०२५ या वर्षात एक नवा इतिहास रचला आहे. राज्य निर्मितीनंतर पहिल्यांदाच पर्यटकांच्या संख्येने ६ कोटींचा टप्पा ओलांडला असून, 'हरिद्वार' हे सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण ठरले आहे.देवभूमी उत्तराखंडमध्ये २०२५ मध्ये तब्बल ६,०३,२१,१९४ पर्यटकांनी भेट दिली आहे. यामध्ये १.९२ लाख परदेशी पर्यटकांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, हरिद्वारने एकट्याने ३.४२ कोटी पर्यटकांना आकर्षित करत अव्वल स्थान पटकावले आहे. राज्याची राजधानी डेहराडून ६७.३५ लाख पर्यटकांसह दुसऱ्या, तर टिहरी ५३.२९ लाख पर्यटकांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहे..विक्रमी वाढीची प्रमुख कारणेमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली तीर्थक्षेत्रांवरील रस्ते, राहण्याची सोय आणि आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या विशेष उपाययोजनांमुळे भाविकांचा आणि पर्यटकांचा विश्वास वाढला आहे.केवळ उन्हाळ्यातच नाही, तर हिवाळ्यातही पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 'विंटर टुरिझम' धोरण राबवले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या 'मुखबा' भेटीनंतर हिवाळी पर्यटनाला मोठी गती मिळाली आहे..काही तज्ज्ञांच्या मते, जर कावड यात्रा आणि चारधाम यात्रेतील 'फ्लोटिंग' लोकसंख्या मोजली, तर हा आकडा १० कोटींच्याही पुढे जाऊ शकतो. मात्र, पर्यटकांच्या या वाढत्या संख्येमुळे नैनिताल आणि मसूरी यांसारख्या शहरांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी आता कौसानी आणि जागेश्वर सारख्या 'ऑफबीट' ठिकाणांना प्रोत्साहन देण्याची गरज हॉटेल असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. पर्यटनातील या ऐतिहासिक वाढीमुळे उत्तराखंडच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळाली असून स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.