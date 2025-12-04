Winter Tourism: आदि कैलास अल्ट्रा रनपासून डेस्टिनेशन वेडिंगपर्यंत, उत्तराखंडचे हिवाळी पर्यटन पंतप्रधानांना देखील भावले, केली मन की बात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी प्रसारित झालेल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात उत्तराखंडबद्दल आपला विशेष स्नेह व्यक्त केला. त्यांनी राज्यात हिवाळी पर्यटन (Winter Tourism), ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स (Adventure Sports) आणि वेडिंग डेस्टिनेशन (Wedding Destination) च्या असलेल्या प्रचंड संभाव्यतांवर प्रकाश टाकला..यावेळी त्यांनी देशवासीयांना हिवाळ्याच्या हंगामात हिमालयाच्या दऱ्यांचा अनुभव घेण्याचे आवाहन केले. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यासाठी पंतप्रधानांचे आभार मानले आणि त्यांना 'उत्तराखंड टूरिझमचे सर्वात मोठे ब्रँड ॲम्बेसेडर' असल्याचे म्हटले..मन की बातमध्ये उत्तराखंडसाठी अडीच मिनिटेपंतप्रधानांनी 'मन की बात' कार्यक्रमात सुमारे अडीच मिनिटे उत्तराखंडला समर्पित केली. ते म्हणाले की, या दिवसांत उत्तराखंडचे हिवाळी पर्यटन लोकांना खूप आकर्षित करत आहे. औली, मुनस्यारी, दयारा, चोपता यांसारखी ठिकाणे हिवाळ्याच्या हंगामात खूप लोकप्रिय होत आहेत..ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आणि तीर्थयात्रापंतप्रधानांनी नुकत्याच पिथौरागढमध्ये झालेल्या 'हाय ॲल्टिट्यूड अल्ट्रा रन मॅरेथॉन' चा विशेष उल्लेख केला. काही आठवड्यांपूर्वीच पिथौरागढमध्ये साडे चौदा हजार फूट उंचीवर असलेल्या आदि कैलास येथे राज्याची पहिली अल्ट्रा रन मॅरेथॉन आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये देशभरातील १८ राज्यांतून ७५० हून अधिक ॲथलीटनी भाग घेतला..६० किमी लांबीच्या आदि कैलास परिक्रमा रनची सुरुवात कडाक्याच्या थंडीत पहाटे पाच वाजता झाली, तरीही स्पर्धकांचा उत्साह बघण्यासारखा होता. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तीन वर्षांपूर्वी आदि कैलासच्या यात्रेला दरवर्षी केवळ दोन हजार लोक येत असत, आता ही संख्या ३० हजारांपर्यंत पोहोचली आहे..विंटर गेम्स आणि वेडिंग डेस्टिनेशनपंतप्रधानांनी उत्तराखंडमध्ये हिवाळी पर्यटनाचे कौतुक करताना सांगितले की, काही आठवड्यांतच उत्तराखंड 'विंटर गेम्स' चेही आयोजन करणार आहे, ज्यात सहभागी होण्यासाठी देशभरातील खेळाडू, ॲडव्हेंचरप्रेमी आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोक उत्साहित आहेत.उत्तराखंडने हिवाळी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. याच क्रमाने राज्य सरकारने होम स्टेसाठी नवीन धोरणही तयार केले आहे..मोदी म्हणाले की, हिवाळ्यातील सोनेरी ऊन आणि डोंगरांवर उतरणाऱ्या धुक्यात उत्तराखंड आता वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणूनही लोकप्रिय होत आहे. विशेषतः गंगा नदीच्या किनारी डेस्टिनेशन वेडिंग मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत.पंतप्रधानांनी देशवासीयांना आवाहन केले की, जर ते हिवाळ्यात कुठे बाहेर जाण्याचा विचार करत असतील, तर हिमालयाच्या दऱ्यांचा आपल्या पर्यायांमध्ये नक्कीच समावेश करा. हिमालयाच्या दऱ्या तुम्हाला आयुष्यभर सोबत राहणाऱ्या अनुभवांनी भरून टाकतील..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.धामी सरकारच्या प्रयत्नांवर पीएमची मोहोरमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकारने हिवाळी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत. गेल्या वर्षीपासून सरकार शीतकालीन यात्रा देखील आयोजित करत आहे. सरकार राज्यात वेडिंग डेस्टिनेशनलाही प्रोत्साहन देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत, एका अर्थाने धामी सरकारच्या कामांवर आपली सकारात्मक मोहोर लावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.