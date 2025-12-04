देश

Winter Tourism: आदि कैलास अल्ट्रा रनपासून डेस्टिनेशन वेडिंगपर्यंत, उत्तराखंडचे हिवाळी पर्यटन पंतप्रधानांना देखील भावले, केली मन की बात

PM Modi Mann Ki Baat: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात उत्तराखंडच्या हिवाळी पर्यटन, ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आणि डेस्टिनेशन वेडिंगच्या वाढत्या लोकप्रियतेची प्रशंसा केली. औली, मुनस्यारी, दयारा यांसारख्या ठिकाणांना वाढता प्रतिसाद मिळत असून राज्यातील अल्ट्रा रन, विंटर गेम्स आणि तीर्थयात्रांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी प्रसारित झालेल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात उत्तराखंडबद्दल आपला विशेष स्नेह व्यक्त केला. त्यांनी राज्यात हिवाळी पर्यटन (Winter Tourism), ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स (Adventure Sports) आणि वेडिंग डेस्टिनेशन (Wedding Destination) च्या असलेल्या प्रचंड संभाव्यतांवर प्रकाश टाकला.

