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Taekwondo Player Aid : आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत निवड, पण अधिकाऱ्यांनी मागितले दीड लाख; मुख्यमंत्र्यांसमोरच रडली तरुणी, नंतर प्रशासनाचं स्पष्टीकरण

taekwondo player international competition expenses India : आंतरराष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धेसाठी आर्थिक मदत मागणाऱ्या शाळकरी खेळाडूच्या प्रकरणावर वाद निर्माण झाला. प्रशासनाने निवड खासगी संस्थेमार्फत झाल्याचे स्पष्ट करत स्पर्धेच्या खर्चाची सविस्तर माहिती दिली.
young taekwondo player seeks financial help

young taekwondo player seeks financial help

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Uttarakhand athlete sports funding support : युवा संवाद कार्यक्रमात एका शाळकरी तायक्वांदो खेळाडू मुलीने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सुमारे दीड लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. या प्रकरणानंतर एका सरकारी अधिकाऱ्याने मुलीकडे लाच मागितल्याचा दावा काही राजकीय घटकांकडून करण्यात आला. मात्र, प्रशासनाने या दाव्याचे खंडन करत प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली (Uttarakhand athlete sports funding support) आहे.

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