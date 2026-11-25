उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील मोरी तहसीलमधील दुर्गम पावनी गावात मंगळवारी लागलेल्या भीषण आगीत ३३ निवासी घरे पूर्णपणे जळून खाक झाली. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा पशुहानी झाली नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. आगीत ग्रामपंचायत इमारत आणि प्राथमिक शाळेचेही मोठे नुकसान झाले. अग्निशमन दल आणि ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांमुळे शेजारील १३ घरे वाचवण्यात यश आले..या आगीमुळे गावातील अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. हिवाळ्याच्या दिवसांत निवारा आणि जीवनावश्यक वस्तूंची व्यवस्था करण्याचे मोठे आव्हान बाधित कुटुंबांसमोर उभे राहिले आहे.अग्निशमन दल आणि ग्रामस्थांकडून बचावकार्यआगीने रौद्ररूप धारण केल्यानंतर अग्निशमन दल आणि ग्रामस्थांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. या प्रयत्नांमुळे आसपासची १३ घरे आगीपासून वाचवण्यात आली. मात्र, ३३ घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ग्रामपंचायत भवन आणि प्राथमिक शाळेच्या इमारतीवरही आगीचा परिणाम झाला आहे..घरांमधील साहित्य, मौल्यवान वस्तू आणि कुटुंबांनी वर्षानुवर्षे जमवलेली बचत आगीत नष्ट झाल्याने बाधित ग्रामस्थांसमोर पुन्हा संसार उभा करण्याचे संकट निर्माण झाले आहे.मुख्यमंत्री धामींकडून तातडीच्या मदतीचे निर्देशया घटनेबद्दल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरून प्रतिक्रिया देत जिल्हा प्रशासनाला बाधित कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे निर्देश दिले. तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीचे पंचनामे करून सरकारी नियमांनुसार तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे..घटनेची माहिती मिळताच राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ), पोलीस, महसूल, आरोग्य आणि अग्निशमन विभागाची पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बाधित कुटुंबांना मदत आणि आवश्यक सुविधा पुरवण्याचे काम सुरू आहे..कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची आमदारांची मागणीदरम्यान, पुरोला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दुर्गेश्वर लाल यांनी देहरादून येथे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची भेट घेतली. त्यांनी बाधित कुटुंबांसाठी तातडीने सुरक्षित निवारा, अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी, ब्लँकेट आणि उबदार कपड्यांची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. तसेच या कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.मुख्यमंत्र्यांनी बाधितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आमदार दुर्गेश्वर लाल हे स्वतः पावनी गावात जाऊन मदतकार्याची पाहणी करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.