नवी दिल्ली : उत्तरकाशीच्या सिल्क्यारा बोगद्यातून अडकलेल्या ४१ कामगारांना बाहेर काढण्यात प्रशासनाला अखेर १७ दिवसांनंतर यश आलं आहे. टप्प्याटप्प्यानं या कामगारांना बोगद्यातून बाहेर काढलं जात आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी हे देखील घटनास्थळी असून त्यांनी या कामगारांशी बातचीत केली. तसेच माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. (Uttarkashi Tunnel Rescue health checkup will be done first after workers come out says CM Pushkar Singh Dhami)

धामी म्हणाले, "सिल्क्यरा बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. बोगद्यात बांधलेल्या तात्पुरत्या वैद्यकीय शिबिरात सर्व कामगारांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी केली जात आहे" बोगद्यात सर्वजण बाहेर आल्यानंतर त्यांना लगेच रुग्णवाहिकांमधून रुग्णालयात दाखल करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, आत्तापर्यंत या बोगद्यातून ३३ जणांना बाहेर काढण्यात यश आलं आहे. यावेळी स्थानिक नागरिक या बोगद्याबाहेर गोळा झाले असून ते एकमेकांना लाडू भरवून आनंद व्यक्त करत आहेत. त्याचबरोबर दिवाळीच्या दिवशीचं हे कामगार अडकल्यानं त्यांना दिवाळी साजरी करता आली नव्हती त्यामुळं आता पुन्हा एकदा दिवाळी साजरी करण्यात येईल, असंही काही स्थानिकांनी म्हटलं आहे.