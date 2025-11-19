Ambulance Service UP : युपीमध्ये ॲम्ब्युलन्स सेवांचा मोठा विस्तार; योगी सरकारने बदलली आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्था!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने आरोग्य सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांचा मोठा विस्तार केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार १०८ आपत्कालीन ॲम्ब्युलन्स सेवा आणि १०२ माता व शिशु आरोग्य ॲम्ब्युलन्स सेवा (Maternal and Child Health Ambulance Service) यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या सेवांची पोहोच आता शहरांसोबतच ग्रामीण भाग, बुंदेलखंड आणि पूर्वांचलच्या दूरस्थ भागांपर्यंत सुनिश्चित करण्यात आली आहे..या सेवांमध्ये ALS (Advanced Life Support) ॲम्ब्युलन्स वाहनांचा समावेश केल्यामुळे सेवेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे. जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टम वापरल्यामुळे ॲम्ब्युलन्सचा प्रतिसाद वेळ (Response Time) खूप कमी झाला आहे. सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत १३.२६ कोटींहून अधिक रुग्णांनी या सेवांचा लाभ घेतला आहे, ज्याचे कौतुक जागतिक बँकेने (World Bank) २०१८-१९ च्या अहवालातही केले होते..Uttar Pradesh News : सीएम योगींची दिल्लीत पीएम मोदींशी भेट, सुमारे एक तास चर्चा; मंत्रिमंडळ विस्तारावर मंथन? .वेळ म्हणजे जीवन' या तत्त्वावर आधारित सेवाआपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असतो. हे लक्षात घेऊन, प्रदेशातील सर्व ॲम्ब्युलन्स वाहने जीपीएस ट्रॅकिंग आणि आधुनिक संप्रेषण उपकरणांनी सुसज्ज करण्यात आली आहेत. यामुळे प्रतिसाद वेळेत (Response Time) मोठी घट झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये १०८ सेवेचा प्रतिसाद वेळ २८.१२ मिनिटे होता, तो आता घटून केवळ ७.२५ मिनिटे झाला आहे. त्याचप्रमाणे, १०२ सेवेचा प्रतिसाद वेळ १९.१० मिनिटांवरून घटून ६.५८ मिनिटांपर्यंत आला आहे. कॉल सेंटर ऑपरेटर आता जीआयएस मॅपिंग (GIS Mapping) वापरून ट्रॅफिक आणि रस्त्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वात जवळची ॲम्ब्युलन्स पाठवतात..नवीन ॲम्ब्युलन्स आणि आधुनिक उपकरणेसीएम योगी यांनी २०१७ पासूनच आरोग्य सेवा आधुनिक करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे २,२४९ नवीन ॲम्ब्युलन्स सेवांची सुरुवात करण्यात आली आहे. २५० हून अधिक ALS ॲम्ब्युलन्स कार्यरत आहेत, ज्यात व्हेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर आणि इतर आधुनिक जीव वाचवणारी उपकरणे बसवली आहेत. ही वाहने घटनास्थळीच गंभीर रुग्णांना जीवनरक्षक मदत पुरवतात..मृत्यूदरात घट, आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठी यशस्वीतासेवा लाभार्थी: २०१७ पासून आतापर्यंत १०८ आणि १०२ ॲम्ब्युलन्स सेवांनी मिळून १३.२६ कोटींहून अधिक लोकांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा पुरवली आहे. १०२ सेवेने सुमारे ९.६२ कोटी गर्भवती महिलांना सुरक्षित प्रसूती सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ALS ॲम्ब्युलन्सनी आतापर्यंत ७.१४ लाखाहून अधिक गंभीर रुग्णांना उच्चस्तरीय काळजी पुरवली आहे. भविष्यात ड्रोन ॲम्ब्युलन्स आणि एआय (AI) आधारित तंत्रज्ञान जोडून या सेवांना अधिक आधुनिक करण्याची योजनाही विचाराधीन आहे. या प्रयत्नांमुळे उत्तर प्रदेश आरोग्य सेवांमध्ये वेगाने आघाडीच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.