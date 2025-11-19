देश

Ambulance Service UP : युपीमध्ये ॲम्ब्युलन्स सेवांचा मोठा विस्तार; योगी सरकारने बदलली आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्था!

Emergency Health care : आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असतो. हे लक्षात घेऊन, प्रदेशातील सर्व ॲम्ब्युलन्स वाहने जीपीएस ट्रॅकिंग आणि आधुनिक संप्रेषण उपकरणांनी सुसज्ज करण्यात आली आहेत. यामुळे प्रतिसाद वेळेत (Response Time) मोठी घट झाली आहे.
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने आरोग्य सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांचा मोठा विस्तार केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार १०८ आपत्कालीन ॲम्ब्युलन्स सेवा आणि १०२ माता व शिशु आरोग्य ॲम्ब्युलन्स सेवा (Maternal and Child Health Ambulance Service) यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या सेवांची पोहोच आता शहरांसोबतच ग्रामीण भाग, बुंदेलखंड आणि पूर्वांचलच्या दूरस्थ भागांपर्यंत सुनिश्चित करण्यात आली आहे.

