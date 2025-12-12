UP: सायबर गुन्हेगारांचा गड फोडला! गावाला 3 IPS अन् 300 पोलीसांचा वेढा, काय आहे ऑपरेशन टटलू?

उत्तर प्रदेशातील मथुरा जिल्ह्यातील तीन गावांमध्ये गुरुवारी सकाळी अचानक मोठ्या संख्येने पोलीस दाखल झाले. तीन आयपीएस आणि पाच सीओ (उपअधीक्षक) सह ३०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी वाहनांमधून पोहोचले आणि तीन गावांना चारही बाजूंनी घेरले. यानंतर आरोपींना पकडण्याची कारवाई सुरू झाली..पोलिसांनी गावांमध्ये घुसून लोकांना धावत-धावत पकडले. या कारवाईदरम्यान सुमारे ४२ लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. यापैकी ८ लोक आधीच सायबर गुन्हेगारीमध्ये फरार होते. त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या फोनच्या आधारे पुढील तपास सुरू आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने पोलीस गावात पोहोचल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशत पसरली होती..गोवर्धन भागातील गावांमध्ये 'ऑपरेशन टटलू'संपूर्ण प्रकरण गोवर्धन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देवसेरस, मालीपुरा आणि नगला अतिया या गावांचे आहे. एसएसपी श्लोक कुमार यांनी सायबर फसवणूक करणाऱ्यांवर अंकुश लावण्यासाठी फूलप्रूफ नियोजनासह दोन पथके तयार केली होती.दोन्ही पथकांनी गुरुवारी पहाटे ५ वाजता गोवर्धन भागात सायबर गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी देवसेरस, मुडसेरस, नगला अकातिया आणि दौलतपूर या गावांना चारही बाजूंनी वेढा घातला, ज्यामुळे गुन्हेगारांना पळून जाण्यासाठी कोणताही मार्ग उरला नाही..इतके मोठे 'सर्च ऑपरेशन' पाहून सायबर फसवणूक करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. गावाभोवती पोलीस पाहून ग्रामस्थांमध्येही भीतीचे वातावरण पसरले. काही लोक पोलिसांना पाहून जंगलाच्या दिशेने पळू लागले, पण त्यांना पकडण्यात आले. पोलिसांनी सायबर चोरांना धावत-धावत पकडले..तपास आणि जप्तीसुमारे दहा तास चाललेल्या या शोध मोहिमेदरम्यान पोलीस पथकाने ४२ संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या ताब्यातून सुमारे अडीच डझनांहून अधिक मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून, त्यातून महत्त्वपूर्ण धागेदोरे मिळाले आहेत.सायबर आणि पाळत ठेवणाऱ्या (सर्व्हिलन्स) पथकांकडून जप्त केलेल्या मोबाईलचा डेटा तपासला जात आहे, तसेच मोबाईल आणि क्रमांकांची माहिती काढली जात आहे. या कारवाईनंतर लपून बसलेल्या अन्य सायबर गुन्हेगारांचा शोध इतर गावांमध्येही घेतला जात आहे..सायबर गुन्हेगारांचा गडमथुरेतील ज्या तीन गावांमध्ये पोलिसांनी ही कारवाई केली, ती गावे सायबर गुन्हेगारांचा गड मानली जातात. याच गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी 'ऑपरेशन टटलू' (ठग) चालवले..पोलिसांची पथके -पहिले पथक - एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत यांच्या नेतृत्वाखाली एसपी सुरक्षा राज कुमार अग्रवाल, सीओ महावन संजीव राय, सीओ छाता भूषण वर्मा आणि चार इन्स्पेक्टर, एक प्लाटून पीएसी.दुसरे पथक - एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एसपी वाहतूक मनोज यादव, सीओ मांट आशीष शर्मा, सीओ ट्रॅफिक पीपी सिंह, चार इन्स्पेक्टर, एक प्लाटून पीएसी बल.एसपी सुरेश चंद्र रावत यांनी माहिती दिली की, ४२ संशयितांना पकडण्यात आले आहे आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये पाच अल्पवयीन मुलांनाही पकडण्यात आले होते. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा सिद्ध न झाल्याने त्यांना रात्री सोडून देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.