UP: सायबर गुन्हेगारांचा गड फोडला! गावाला 3 IPS अन् 300 पोलीसांचा वेढा, काय आहे ऑपरेशन टटलू?

UP Cyber Crime Raid : उत्तर प्रदेशातील मथुरा जिल्ह्यातील तीन गावांमध्ये गुरुवारी सकाळी अचानक मोठ्या संख्येने पोलीस दाखल झाले.
operation tatalu

उत्तर प्रदेशातील मथुरा जिल्ह्यातील तीन गावांमध्ये गुरुवारी सकाळी अचानक मोठ्या संख्येने पोलीस दाखल झाले. तीन आयपीएस आणि पाच सीओ (उपअधीक्षक) सह ३०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी वाहनांमधून पोहोचले आणि तीन गावांना चारही बाजूंनी घेरले. यानंतर आरोपींना पकडण्याची कारवाई सुरू झाली.

