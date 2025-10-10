Mayawati: मायावती दहा वर्षांनी सक्रिय; विधानसभा निवडणुकीत ‘एकला चलो रे’चा नारा

लखनौ : बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) अध्यक्षा मायावती या सुमारे दहा वर्षांनंतर उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात सक्रिय झाल्या आहेत. मायावती यांनी गुरुवारी लखनौ येथे जाहीर सभेत आगामी विधानसभा निवडणुकीबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. बसप संस्थापक कांशीराम यांच्या पुण्यतिथी निमित्त ही सभा आयोजित करण्यात आली होती, या सभेला राज्यभरातून लाखो कार्यकर्ते उपस्थित होते..आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही आघाडीत सहभागी न होता ‘बसप’ स्वतंत्रपणे लढवेल अशी घोषणा मायावती यांनी यावेळी केली. ‘‘भूतकाळात इतर पक्षांशी आघाडी केल्यामुळे ‘बसप’ऐवजी आघाडी केलेल्या पक्षांनाच फायदा झाला, मात्र ‘बसप’ला त्याचा काहीच फायदा झाला नाही, असा दावा मायावती यांनी केला..मायावती म्हणाल्या, “आत्तापर्यंतच्या अनुभवावरून मी स्पष्ट सांगू इच्छिते की, आपल्या पक्षाने जेव्हा जेव्हा आघाडी करून निवडणुका लढवल्या, विशेषतः उत्तर प्रदेशात निवडणुका लढवल्या, तेव्हा आपला काहीही फायदा झाला नाही..आपली मते एकतर्फीपणे आघाडी केलेल्या पक्षाला मिळतात, पण त्यांच्या जातीय मानसिकतेमुळे उच्चवर्णीय मतदार ‘बसप’ उमेदवारांना मते देत नाहीत. परिणामी आपल्या पक्षाचे उमेदवार कमी जागांवर विजयी होतात आणि आपला मतांचा टक्काही घसरतो.” आघाड्या केवळ बसपला कमजोर करतातच असे नाहीत, तर सर्वसमावेशक विकासालाही अडथळा आणतात. “या आघाड्या आमच्या चळवळीला कमजोर करतात,” असे त्या म्हणाल्या..Mayawati on Bihar Election : बिहार निवडणुकीसाठी मायावतींनी घेतला मोठा निर्णय ; ट्वीटद्वारे 'बसपा'ची भूमिका जाहीर!.आघाडीमुळे नुकसान झाल्याचा दावाबसपने आघाडी करून जेव्हा जेव्हा निवडणूक जिंकत जेव्हा सत्ता मिळवली आहे तेव्हा तेव्हा ते आघाडी सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ कधीच पूर्ण करू शकलेले नाही, असा दावाही मायावती यांनी केला. त्या म्हणाल्या की, २००२ मध्ये ‘बसप’ने कोणाशीही आघाडी न करता निवडणुका लढवल्या तेव्हा पक्षाने सुमारे १०० जागा जिंकल्या तर २००७ मध्ये ‘बसप’ने ऐतिहासिक यश मिळवत २०० पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या व पहिल्यांदाच बहुमताचे सरकार स्थापन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.