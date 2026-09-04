BJP Leader : मुलाला मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याच्या बहाण्याने भाजप नेत्याची ५५ लाखांची फसवणूक, पाच जणांवर गुन्हा

गुजरातमधील वडोदरा येथे मुलाला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून भाजप नेत्याची तब्बल ५५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 'मॅनेजमेंट कोटा'मधून मेडिकल प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन देत २०१९ मध्ये ही रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे. मात्र, प्रवेश मिळाला नाही आणि पैसेही परत करण्यात आले नाहीत. पैसे परत करण्यासाठी देण्यात आलेले धनादेशही वटले नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..या प्रकरणी वडोदरा पोलिसांनी भाजप नेते आणि वडोदरा महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक मुकेश दीक्षित यांच्या तक्रारीवरून पाच जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. १ सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये अजितेशकुमार सारंगी, त्यांची पत्नी तेजल, चंद्रेश याज्ञिक तसेच दिल्लीतील रणजित मुखिया आणि संजीव झा यांचा समावेश आहे..Premium|Thane labour movement case : स्वतःच्या झाकूनी भेगा मनुष्ये सांधतो आम्ही....मुकेश दीक्षित यांनी यापूर्वी शहर भाजपच्या मीडिया विभागाचे प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांचा मुलगा शिवांग याने २०१९ मध्ये बारावी विज्ञान शाखेतून शिक्षण पूर्ण केले होते. त्याला डॉक्टर बनण्याची इच्छा होती. मात्र, NEET परीक्षेत अपेक्षित रँक न मिळाल्याने गुणवत्तेच्या आधारावर त्याला वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही..मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेशाचे आश्वासनमुलाच्या मेडिकल प्रवेशासाठी दीक्षित यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांचा शोध सुरू केला. एप्रिल २०१९ मध्ये त्यांना मेडिकल प्रवेशासाठी मदत करणाऱ्या एका एजन्सीची जाहिरात दिसली. एका परिचित व्यक्तीनेही या एजन्सीशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर दीक्षित यांनी अजितेशकुमार सारंगी यांच्याशी संपर्क साधला..Palghar: सरकारी नोकरी मिळेल, सुशिक्षित तरुणाची नातेवाईकाकडून फसवणूक; परिसरात संतापाची लाट.सारंगी यांनी त्यांची एजन्सी मॅनेजमेंट कोट्यातून खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून देऊ शकते, असा दावा केल्याचे दीक्षित यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र किंवा राजस्थानमधील महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. यासाठी सुमारे ६० लाख रुपये खर्च येईल, असे सांगण्यात आले..दीक्षित यांनी कर्नाटकाऐवजी महाराष्ट्र किंवा राजस्थानला प्राधान्य दिले. सुरुवातीला त्यांच्या बँक खात्यातून सुमारे ६० लाख रुपयांचे तीन धनादेश घेण्यात आले. त्यापैकी १५ लाख रुपये 'ऑर्बिटल करिअर' नावाच्या संस्थेच्या खात्यात जमा करण्यात आले. मात्र, उर्वरित धनादेश जमा करण्यात आले नाहीत..४० लाख रुपये रोख घेतल्याचा आरोपप्रवेश प्रक्रियेबाबत दीक्षित यांनी आरोपींशी संपर्क साधला असता, धनादेशाद्वारे पैसे स्वीकारण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर ४० लाख रुपये रोख देण्याची मागणी करण्यात आली. आपल्या लेखापालाचा सल्ला घेतल्यानंतर दीक्षित यांनी ही रक्कम आरोपींकडे दिल्याचा दावा केला आहे..त्यानंतर आरोपींनी मोबाईलवर काही कागदपत्रे दाखवत त्यांच्या मुलाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, मे-जून २०१९ मध्ये त्या वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगून मॅनेजमेंट कोट्यात जागा उपलब्ध नसल्याचे कळवण्यात आले. पुढील वर्षी प्रवेश निश्चित करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, पुढील वर्षीही मुलाला प्रवेश मिळाला नाही. त्यावेळीपर्यंत आपण आरोपींना एकूण ५५ लाख रुपये दिले होते, असा आरोप दीक्षित यांनी केला आहे. .पैसे मागितल्यानंतर धनादेश बाऊन्सप्रवेश न मिळाल्याने दीक्षित यांनी पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली. आरोपींनी रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले; मात्र अनेक दिवस त्यांना टाळाटाळ करण्यात आली. अखेर पैसे परत करण्यासाठी आरोपींनी धनादेश दिले. हे धनादेश बँकेत सादर केल्यानंतर ते बाऊन्स झाले. .त्यानंतर आरोपींनी वडोदरा येथील आपले कार्यालय बंद करून तेथून निघून गेल्याचा आरोप आहे. दीक्षित यांनी २०२२ मध्ये पोलिसांशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी त्यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. दरम्यान, कोविड-१९ महामारीचा काळ आणि स्वतःची गंभीर आजारपणाची परिस्थिती यामुळे कायदेशीर कारवाईला विलंब झाल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रकृती सुधारल्यानंतर दीक्षित यांनी पुन्हा पोलिसांकडे धाव घेतली. अखेर पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.