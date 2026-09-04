देश

BJP Leader : मुलाला मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याच्या बहाण्याने भाजप नेत्याची ५५ लाखांची फसवणूक, पाच जणांवर गुन्हा

Mediacal Admission Fraud : भाजप नेते मुकेश दीक्षित यांची ५५ लाख रुपयांची कथित फसवणूक झाली.२०१९ मध्ये मेडिकल प्रवेशासाठी सुमारे ६० लाख रुपये खर्च येईल असे सांगून आरोपींनी दीक्षित यांच्याकडून धनादेश आणि रोख रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे.
Vadodara Medical Admission Fraud Case

Vadodara Medical Admission Fraud Case

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

गुजरातमधील वडोदरा येथे मुलाला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून भाजप नेत्याची तब्बल ५५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 'मॅनेजमेंट कोटा'मधून मेडिकल प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन देत २०१९ मध्ये ही रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे. मात्र, प्रवेश मिळाला नाही आणि पैसेही परत करण्यात आले नाहीत. पैसे परत करण्यासाठी देण्यात आलेले धनादेशही वटले नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

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