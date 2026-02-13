Vaishno Devi Temple : वैष्णोदेवी मंदिराच्या सुरक्षेत मोठी चूक; गर्भगृहाचे फोटो पहिल्यांदाच सार्वजनिक; कंटेंट क्रिएटरविरोधात गुन्हा दाखल

वैष्णो देवी मंदिराच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाल्याचं समोर आलं आहे. या मंदिरातील पवित्र गुहा आणि गर्भगृहाचे फोटो पहिल्यांदाच सार्वजनिक झाले आहेत. एका शिखा नावाच्या कंटेंट क्रिएटरने हे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार उघकीस आला. याप्रकरणी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, या कंटेंट क्रिएटरने वैष्णोदेवी मंदिरातील गर्भगृह, पवित्र गुहा, प्राचीन गुहा, अटका आरती स्थळ आणि चरणामृत स्थळ यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत. हे व्हिडीओ आता डिलीट करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे..Kolhapur Temple Security : अंबाबाई मंदिरात पिस्तुल घेऊन गेलेल्यावर गुन्हा दाखल, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवरही होणार कारवाई.सुरक्षेच्या कारणास्तव मंदिर परिसरात फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यावर बंदी आहे. त्यामुळे कडक बंदोबस्त असताना मंदिराच्या आत चित्रिकरण कसे झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कडक सुरक्षा व्यवस्था असतानाही हा प्रकार घडल्याने याप्रकरणाची चौकशी केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..यासंदर्भात बोलताना स्थानिक पोलीस म्हणाले, ''याप्रकरणी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्डाकडून तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. सुरक्षा व्यवस्थेत कोणतीही चूक सहन केले जाणार नाही'', असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..Crime News : देवस्थानांवरील लुटमार थांबता थांबेना! नैताळेनंतर आता सायखेडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात चोरी, नागरिकांचा संताप..वैष्णो देवी मंदिराची सुरक्षा जम्मू कश्मीर पोलीस, सीआरपीएफ आणि श्राइन बोर्डच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून केली जाते. मंदिर परिसरात ५०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून त्यांची नियमित तपासणी केली जाते. त्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार घडला आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.