Vande Bharat Organ Transport: वंदे भारत एक्स्प्रेस’ची कमाल, मानवी हृदय सुरतहून अहमदाबादला आणले; २५० किमी अंतर २.५० तासात कापलं

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने आज इतिहास घडविला. प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मधून प्रथमच मानवी हृदय सुरतहून अहमदाबादला सुरक्षितरीत्या आणण्यात आले. आपत्कालीन आरोग्य सेवेमध्येही देश आघाडीवर असल्याचे या निमित्ताने सिद्ध झाले. मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कॅपिटल वंदे भारत एक्स्प्रेसने (गाडी क्र ः २०९०१) ही कामगिरी पार पाडली आहे. .अहमदाबादमधील ‘यू. एन. मेहता इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओलॉजी अँड रिसर्च सेंटर’मध्ये ही प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया पार पडेल. अहमदाबाद विभागाचे रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) वेद प्रकाश म्हणाले, की वंदे भारत एक्स्प्रेसमधून हृदय नेत असताना वेळेचे काटेकोर नियोजन आखण्यात आले होते. भारतीय रेल्वेसाठी ही खरोखरच अभिमानाची गोष्ट आहे..Pune Monsoon: पावसाचा ११९ वर्षांचा विक्रम, पुणे शहरात जुलैमध्ये ५२६ मिलिमीटर पावसाची नोंद.अशा प्रकारच्या जीवनरक्षक मोहिमांमध्ये प्रत्येक क्षण हा महत्त्वाचा असतो. रेल्वे सुरक्षा बल आणि गुजरात पोलिसांनी अहमदाबाद रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकपासून यू. एन. मेहता रुग्णालयापर्यंत ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ तयार केला होता. यामुळे हृदय निश्चित वेळेमध्ये रुग्णालयात पोहोचले आणि प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेस कोणताही विलंब झाला नाही..भारत बनतोय लॉजिस्टिक हब देशातील आरोग्य सेवांसाठीच्या लॉजिस्टिक सोयी सुविधांची व्याप्ती वाढत चालली आहे. औषधनिर्माण उद्योगाबरोबरच, लस निर्मिती आणि वितरण यांची व्याप्ती वाढत चालल्याचे दिसून येते. ही बाजारपेठ भविष्यामध्ये ३.९१ अब्ज डॉलरवर पोचण्याचा अंदाज आहे. औषधांच्या पुरवठ्याची साखळी ही अधिक भक्कम करण्यात आली आहे..गुजरात, तेलंगण आणि हिमाचल प्रदेशसारखी राज्ये औषधांच्या उत्पादनाची केंद्रे बनली असून येथे उत्पादित माल विविध वितरण केंद्रांपर्यंत पोचविण्यासाठी विशेष वाहतूक यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. काही जैविक उत्पादने, इन्सुलिन आणि लशींच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहांची साखळीच उभारण्यात आली आहे. वाहतुकीसाठी देखील खास वाहनांची सोय करण्यात आली आहे. यामुळे आरोग्य सेवांचा दर्जाही वाढला आहे..Ichalkaranji Municipal Commissioner : इचलकरंजीत आयुक्तांच्या बदलीवरून संघर्ष; भाजपमधील आवाडे-हाळवणकर गटात वाद पेटण्याची चिन्हे, CM फडणवीसांची मागितली वेळ.अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सुविधा पोचाव्यात या उद्देशाने ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ लागला आहे. निदानासाठीचे नमुने, रक्ताच्या पिशव्या आणि आपत्कालीन वापरासाठीच्या लशींचा पुरवठा करण्यासाठी ‘एआय’वर आधारित ड्रोनचा वापर केला जात आहे. अवयवांच्या प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया मार्गी लागावी या उद्देशाने पोलिसांच्या मदतीने ‘ग्रॉन कॉरिडॉर’ची निर्मिती केले जाते. आता या वाहतुकीसाठी ‘वंदे भारत’सारखी रेल्वे आणि हवाई रुग्णवाहिकेचाही वापर केला जाऊ लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.