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Vande Bharat Organ Transport: वंदे भारत एक्स्प्रेस’ची कमाल, मानवी हृदय सुरतहून अहमदाबादला आणले; २५० किमी अंतर २.५० तासात कापलं

Vande Bharat Creates History in Organ Transport; सुरत ते अहमदाबाद अवघ्या २ तास ५० मिनिटांत ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मधून प्रथमच मानवी हृदय सुरक्षित पोहोचवण्यात आले.
Vande Bharat Organ Transport

Vande Bharat Organ Transport

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने आज इतिहास घडविला. प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मधून प्रथमच मानवी हृदय सुरतहून अहमदाबादला सुरक्षितरीत्या आणण्यात आले. आपत्कालीन आरोग्य सेवेमध्येही देश आघाडीवर असल्याचे या निमित्ताने सिद्ध झाले. मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कॅपिटल वंदे भारत एक्स्प्रेसने (गाडी क्र ः २०९०१) ही कामगिरी पार पाडली आहे.

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Vande Bharat Railway
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