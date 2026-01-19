देश

Vande Bharat Sleeper Train News: रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! देशातील पहिल्या ‘वंदे भारत स्लीपर ट्रेन’साठी बुकींग झाले सुरू

Vande Bharat Sleeper Train Booking Start : जाणून घ्या, कोणत्या तारखेपासून सर्वसामान्यांना प्रवास करता येणार आणि तिकीट व वेळ काय असणार?
Vande Bharat Sleeper Train

Vande Bharat Sleeper Train

ESakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

First Vande Bharat Sleeper Train Update: देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन २२ जानेवारीपासून सर्वसामान्यांना प्रवासासाठी उपलब्ध होणार आहे कामाख्या आणि हावडा दरम्यान ही ट्रेन सुरू झालेली असून, आता या विशेष ट्रेनसाठी बुकिंग सुरू करण्यात आली आहे. प्रवासी आयआरसीटीसीची अधिकृत वेबसाइट, अॅप, रेल वन अॅप आणि इतर प्लॅटफॉर्मद्वारे तिकिटे बुक करू शकता.

 इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) च्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, २२ जानेवारीपासून सर्वसामन्य जनता या ट्रेनमध्ये प्रवास करू शकेल. यासाठी आरक्षण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, समोर आलेल्या माहितीनुसार २६ जानेवारी रोजी कामाख्या ते हावडा ट्रेनसाठी १२ वेटिंग तिकिटेही दिसत आहेत.

तिकीट किती अन् वेळ काय असणार? -

अधिकृत वेबसाइटनुसार, कामाख्या ते हावडा ट्रेनचे भाडे थर्ड एसीसाठी २४३५ रुपये, सेकंड एसीसाठी ३१४५ रुपये आणि एसी फर्स्ट क्लाससाठी ३८५५ रुपये आहे. ट्रेन क्रमांक २७५७६ कामाख्या येथून १८:१५ वाजता निघेल आणि १४ तासांच्या प्रवासानंतर ०८:१५ वाजता हावडाला येथे पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक २७५७५ हावडा-कामाख्या (गुवाहाटी) वंदे भारत स्लीपर हावडा येथून १८:२० वाजता निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी ०८:२० वाजता कामाख्या येथे पोहोचेल.

Vande Bharat Sleeper Train
India Hydrogen Train : मोठी बातमी! देशातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनच्या लाँचिंगचा मुहूर्त आला समोर

ही ट्रेन १४ तासांत आपला प्रवास पूर्ण करेल, ज्यामुळे ती या मार्गावरील सर्वात वेगवान ट्रेन बनेल. प्रवासादरम्यान, ही ट्रेन रंगिया जंक्शन, न्यू बोंगाईगाव, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूचबिहार, जलपाईगुडी रोड, न्यू जलपाईगुडी, अलुबारी रोड, मालदा टाउन, न्यू फरक्का जंक्शन, अझीमगंज जंक्शन, कटवा, नवद्वीप धाम, बंदेल जंक्शन येथे थांबेल आणि हावडाला पोहोचेल.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Vande Bharat Railway

Related Stories

No stories found.