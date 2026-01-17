देश

Vande Bharat Sleeper Train : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवला झेंडा; कोणत्या मार्गावर धावणार, तिकीट किती ?

Vande Bharat sleeper : पूर्ण वातानुकूलित १६ डबे, ८२३ प्रवासी क्षमता आणि १८० किमी/तास वेग आहे. ट्रेनमध्ये एसी १, एसी २ आणि एसी ३ असे तीनच वर्ग असून RAC/Waiting List नाही. किमान ४०० किमीचे भाडे लागू कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन व व्यापाराला चालना मिळेल.
Prime Minister Narendra Modi flags off India’s first Vande Bharat Sleeper Train, enhancing high-speed rail connectivity between Howrah and Guwahati.

देशाला पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची भेट मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी या ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवला, हावडा आणि गुवाहाटी दरम्यान धावेल. ही पूर्णपणे वातानुकूलित, १६ डब्यांची ट्रेन जिची एकूण ८२३ प्रवाशांची क्षमता आहे. ही ट्रेन फक्त १४ तासांत अंदाजे ९५८-९६८ किलोमीटर अंतर कापते, जी सध्याच्या ट्रेनपेक्षा सुमारे २.५-३ तास ​​कमी आहे. तिचा डिझाइन वेग १८० किमी/तास आहे, यात सस्पेंशन सिस्टम, स्वयंचलित दरवाजे, सुधारित बर्थ आणि प्रवासादरम्यान उपलब्ध असलेले प्रादेशिक पाककृती (बंगाली/आसामी) आहेत. ही ट्रेन आठवड्यातून सहा दिवस धावेल. ही ट्रेन ईशान्य आणि पूर्व भारतामधील कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आणि व्यापार वाढवेल.

