Vande Bharat Sleeper Train : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवला झेंडा; कोणत्या मार्गावर धावणार, तिकीट किती ?

देशाला पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनची भेट मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी या ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवला, हावडा आणि गुवाहाटी दरम्यान धावेल. ही पूर्णपणे वातानुकूलित, १६ डब्यांची ट्रेन जिची एकूण ८२३ प्रवाशांची क्षमता आहे. ही ट्रेन फक्त १४ तासांत अंदाजे ९५८-९६८ किलोमीटर अंतर कापते, जी सध्याच्या ट्रेनपेक्षा सुमारे २.५-३ तास कमी आहे. तिचा डिझाइन वेग १८० किमी/तास आहे, यात सस्पेंशन सिस्टम, स्वयंचलित दरवाजे, सुधारित बर्थ आणि प्रवासादरम्यान उपलब्ध असलेले प्रादेशिक पाककृती (बंगाली/आसामी) आहेत. ही ट्रेन आठवड्यातून सहा दिवस धावेल. ही ट्रेन ईशान्य आणि पूर्व भारतामधील कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आणि व्यापार वाढवेल. .रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी १ जानेवारी रोजी रेदोन्ही स्थानकांमधील तिन्ही वर्गांसाठी (एसी १, एसी २ आणि एसी ३) तात्पुरते भाडे जाहीर केले. रेल्वे बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये आरएसी किंवा अंशतः पुष्टी झालेल्या तिकिटांसाठी कोणतीही तरतूद नसेल आणि किमान ४०० किलोमीटर अंतरासाठी भाडे आकारले जाईल. प्रवाशांना १ किमी ते ४०० किमी दरम्यान प्रवास केलेले अंतर कितीही असले तरी, एसी १, एसी २ आणि एसी ३ वर्गात अनुक्रमे ₹१,५२०, ₹१,२४० आणि ₹९६० द्यावे लागतील. ४०० किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठी, प्रति किलोमीटर भाडे मोजले जाईल: एसी १ साठी ₹३.२०, एसी २ साठी ₹३.१० आणि एसी ३ साठी ₹२.४०..Railway News: आता तिकीट कन्फर्म होणार की नाही हे 10 तास आधीच समजणार; वेटिंग-RAC प्रवाशांना मोठा दिलासा.कोणाला आरक्षण ?बोर्डाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, "लागू असल्यास वस्तू आणि सेवा कर स्वतंत्रपणे आकारला जाईल. किमान आकारणीयोग्य अंतर ४०० किमी असेल. सध्याच्या नियमांनुसार भाडे पूर्ण केले जाईल. या ट्रेनसाठी फक्त पुष्टी केलेली तिकिटे जारी केली जातील." आरक्षण रद्दीकरण (RAC)/प्रतीक्षा यादी/अंशतः पुष्टी झालेल्या तिकिटांसाठी कोणतीही तरतूद नसेल. वेळोवेळी जारी केलेल्या विद्यमान सूचनांनुसार, फक्त महिला, अपंग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक आरक्षण आणि ड्युटी पास आरक्षणांसाठी आरक्षण लागू असेल. या ट्रेनमध्ये इतर कोणताही आरक्षण कोटा लागू होणार नाही.