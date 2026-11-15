वंदे भारत ट्रेनचे ब्रेक फेल, तरी ४६३ किमी धावली; रेल्वेच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती उघड, नेमकं काय घडलं?

आसाममध्ये कोलकाता-सायरंग एक्स्प्रेस रुळावरून घसरल्याच्या घटनेनंतर रेल्वे प्रवासाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. त्यातच देशातील आधुनिक ट्रेन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसबाबत एक धक्कादायक बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये बिघाड असतानाही ही ट्रेन तब्बल ४६३ किलोमीटर धावल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणात रेल्वेने आता स्पष्टीकरण दिलं आहे..रेल्वेच्या माहितीनुसार, ही घटना २४ ऑक्टोबरची आहे. ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये तांत्रिक बिघाड आढळल्यानंतर झारखंडमधील हटिया येथून उत्तर प्रदेशातील झाशीपर्यंत रिकामी वंदे भारत ट्रेन नेण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या प्रवासात ट्रेनमध्ये एकही प्रवासी नव्हता. ट्रेनला मालगाडीचं इंजिन जोडून पुढे नेण्यात आलं होतं..Vande Bharat Sleeper Train : महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासा! मुंबई-बंगळुरूसह ९ मार्गांवर 'वंदे भारत स्लीपर' धावणार.रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, प्रवास सुरू करण्यापूर्वी मालगाडीच्या इंजिनची ब्रेकिंग सिस्टीम वंदे भारतच्या ब्रेकिंग सिस्टीमशी जोडण्यात आली होती. त्यामुळे ट्रेन सुरक्षितपणे पुढे नेता येईल, असा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, दोन्ही यंत्रणा योग्य पद्धतीने जोडल्या गेल्या होत्या का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..या प्रकरणी ७ नोव्हेंबरला जारी करण्यात आलेल्या आदेशात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. हटिया येथून ट्रेन रवाना झाल्यानंतर लोको पायलटने हटिया-रांची मार्गावर ब्रेक फील आणि ब्रेक पॉवरची चाचणी केली. त्यावेळी ट्रेनची ब्रेकिंग क्षमता अत्यंत कमी आणि प्रभावहीन असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. रांची स्थानकात पोहोचल्यानंतर लोको पायलटने याबाबत सेक्शन कंट्रोलर आणि ट्रॅक्शन लोको कंट्रोलरसह संबंधित रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली होती. तरीही ट्रेनला त्याच स्थितीत पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आल्याचं आदेशात नमूद आहे..New Vande Bharat Train Route : मुंबई, पुणे, सोलापूर, बंगळुरू नवीन वंदे भारत, वेळ आणि पैसा वाचणार; जेवणाच्या बिलासह तिकीट.उत्तर प्रदेशातील चंदौली जिल्ह्यातील दीनदयाळ उपाध्याय (डीडीयू) स्थानकावर पोहोचल्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली. तपासणीत ट्रेनच्या सर्व डब्यांची ब्रेकिंग सिस्टीम वेगळी करण्यात आल्याचं आढळलं. त्यामुळे डब्यांना ब्रेक लागत नव्हते. ब्रेकिंग क्षमतेबाबत आधीच सूचना मिळूनही संबंधित कर्मचाऱ्यांनी योग्य कारवाई केली नसल्याचं रेल्वेच्या आदेशातून समोर आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.