Vande Bharat: काशी ते खजुराहो, लखनऊ ते बंगळूरू! वंदे भारतने जोडला प्रगतीचा महामार्ग; मोदींचा संदेश, भारताची यात्रा आता नव्या वेगात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी वाराणसी रेल्वे स्टेशनवरून चार नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवला. या गाड्या बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपूर, फिरोजपूर-दिल्ली आणि एर्नाकुलम-बंगळूरू या मार्गांवर धावणार आहेत. .यापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पंतप्रधानांचे स्वागत केले. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात भोजपुरी भाषेत केली. ते म्हणाले, "इ पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भईल, आज का दिन भी बड़ा शुभ है।".वंदे भारत हे भारताच्या प्रगतीचे प्रतीकपंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जगात ज्या देशांनी मोठी आर्थिक प्रगती केली आहे, त्यांच्या विकासामागे पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) मोठा हात आहे. किती विमानतळे बनली आहेत, किती वंदे भारत गाड्या धावत आहेत, या सर्व गोष्टी विकासाशी जोडलेल्या आहेत..आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत या गाड्या भारतीय रेल्वेच्या पुढील पिढीचा आधारस्तंभ (Next Generation) बनवत आहेत. "वंदे भारत ही भारतीयांनी, भारतीयांसाठी आणि भारतीयांच्या माध्यमातून बनवलेली अशी ट्रेन आहे, ज्याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान आहे." आज १६० हून अधिक वंदे भारत गाड्या धावत आहेत. या गाड्या पाहून परदेशी प्रवासी देखील आश्चर्यचकित होतात..आस्था आणि विकासाचा संगमपंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र यांसारखी अनेक तीर्थक्षेत्रे आपल्या आध्यात्मिक प्रवासाची केंद्रे आहेत. आज जेव्हा या पवित्र स्थळांना वंदे भारत नेटवर्कने जोडले जात आहे, तेव्हा भारताची संस्कृती, श्रद्धा आणि विकास यांचा समन्वय साधला जात आहे. ते म्हणाले की, खजुराहोला जाणारी वंदे भारत ट्रेन विंध्याचल, प्रयागराज आणि चित्रकूट यांसारख्या आध्यात्मिक केंद्रांना जोडेल. ही यात्रा केवळ देवदर्शनाचा मार्ग नाही, तर भारताच्या पवित्र आत्म्याला जोडणारी परंपरा आहे..काशीत वाढणाऱ्या आरोग्य सुविधापंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "बनारसमध्ये येणे, बनारसमध्ये राहणे आणि बनारसच्या सुविधांचा अनुभव घेणे, हा प्रत्येकासाठी खास अनुभव असावा, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत." काशीतील आरोग्य सेवांच्या विस्ताराचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, १०-११ वर्षांपूर्वी एखाद्या गंभीर आजारावर उपचार करणे कठीण होते आणि लोकांना बीएचयू (BHU) हा एकमेव पर्याय उपलब्ध होता. आता सरकारने महामना कॅन्सर हॉस्पिटलसह अनेक रुग्णालये बांधली आहेत. यामुळे आयुष्मान भारत आणि जन औषधी केंद्रांमुळे गरीब लोकांना लाभ मिळत आहे, ज्यामुळे लाखो लोकांचे कोट्यवधी रुपये वाचत आहेत..मुलांच्या प्रतिभेने प्रभावितचार वंदे भारत गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रेनमध्ये उपस्थित असलेल्या काही शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी मुलांशी अभ्यास, दिनचर्या, करियर आणि कुटुंबाबद्दल चर्चा केली.पंतप्रधान म्हणाले की, काशीचा खासदार असल्याने मला खूप चांगला अनुभव आला की, आपल्या काशीमध्ये इतकी प्रतिभावान मुले आहेत. ज्या मुलांनी चित्रे काढली आणि कविता ऐकवल्या, ते पाहून आणि ऐकून मला खूप अभिमान वाटला. एका मुलाचा विशेष उल्लेख करत त्यांनी त्याच्या चित्रकलेचे कौतुक केले..Yogi Adityanath: "एक देश टॅरिफ लावेल, तर आम्ही १० नव्या देशांसाठी दरवाजे उघडू!" मुख्यमंत्री योगींचा अमेरिकेला थेट इशारा.युपीमध्ये तीर्थाटन नव्या उंचीवरपंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षांत युपीमध्ये झालेल्या विकासामुळे तीर्थाटन (धार्मिक पर्यटन) नव्या उंचीवर पोहोचले आहे.गेल्या वर्षी ११ कोटी भाविक बाबा विश्वनाथांच्या दर्शनासाठी काशीत आले.राम मंदिर बांधल्यानंतर सहा कोटींहून अधिक लोकांनी दर्शनासाठी भेट दिली.यामुळे युपीच्या अर्थव्यवस्थेला हजारो कोटींचा फायदा झाला आहे. हॉटेल, वाहतूक, नौकाविहार, पर्यटन, बनारसी साडी यांसारख्या छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा थेट फायदा मिळत आहे. "आज बनारसमध्ये समृद्धीचे द्वार उघडले आहे," असे ते म्हणाले.