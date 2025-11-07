Vande Mataram: 'वंदे मातरम'च्या १५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त सीएम योगी यांनी केले मोदींचे कौतुक, राष्ट्र प्रथम'ची भावना...

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' च्या १५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित केले. ते म्हणाले की, या गीताने स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान देशाला एकतेच्या सूत्रात बांधण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जोर देऊन सांगितले, "आपले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आपल्या हृदयात 'राष्ट्र प्रथम' (Nation First) ही भावना दर्शवते. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी या गीताने सर्व देशवासियांना एकजूट करण्याचे कार्य केले.".वंदे मातरमच्या १५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली साजरा होत आहे, यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी नेहमी म्हणतात की, हे गीत आपल्या देशाची शक्ती आणि भक्तीचे प्रतीक आहे..Uttar Pradesh News : सीएम योगींची दिल्लीत पीएम मोदींशी भेट, सुमारे एक तास चर्चा; मंत्रिमंडळ विस्तारावर मंथन? .मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर रोजी लखनऊ येथील लोकभवनमध्ये 'वंदे मातरम' गीताच्या १५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. या कार्यक्रमात उत्तर प्रदेश सरकारचे अनेक मंत्री, नेते आणि अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.