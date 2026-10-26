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Varanasi Air Show: काशीच्या आकाशात लढाऊ विमानांची गर्जना; नमो घाटावर १०० विमानांच्या 'विंग्स ओव्हर गंगेस' एअरशोचा थरारक समारोप

Indian Air Force : भारतीय वायुसेनेच्या ९४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त वाराणसीतील नमो घाटावर आयोजित ‘विंग्स ओव्हर गंगेस’ एअरशोचा २५ ऑक्टोबरला समारोप झाला.
PM Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh and CM Yogi Adityanath attend the Wings Over Ganges air show at Varanasi’s Namo Ghat.

PM Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh and CM Yogi Adityanath attend the Wings Over Ganges air show at Varanasi’s Namo Ghat.

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सकाळ वृत्तसेवा
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भारतीय वायुसेनेच्या ९४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त वाराणसीतील नमो घाटावर आयोजित ‘विंग्स ओव्हर गंगेस’ या भव्य एअरशोचा रविवार, २५ ऑक्टोबर रोजी समारोप झाला. गंगेच्या तीरावर लढाऊ विमानांच्या गर्जना आणि आकाशातील चित्तथरारक कसरतींनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमो घाटावर उपस्थित राहून या प्रात्यक्षिकांचा आनंद घेतला. यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही उपस्थित होते.

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