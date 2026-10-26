Varanasi Air Show: काशीच्या आकाशात लढाऊ विमानांची गर्जना; नमो घाटावर १०० विमानांच्या 'विंग्स ओव्हर गंगेस' एअरशोचा थरारक समारोप

भारतीय वायुसेनेच्या ९४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त वाराणसीतील नमो घाटावर आयोजित ‘विंग्स ओव्हर गंगेस’ या भव्य एअरशोचा रविवार, २५ ऑक्टोबर रोजी समारोप झाला. गंगेच्या तीरावर लढाऊ विमानांच्या गर्जना आणि आकाशातील चित्तथरारक कसरतींनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमो घाटावर उपस्थित राहून या प्रात्यक्षिकांचा आनंद घेतला. यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही उपस्थित होते..या एअरशोमध्ये भारतीय वायुसेना, लष्कर आणि नौदलाच्या मिळून सुमारे १०० विमानांनी सहभाग घेतला. त्यामध्ये ५० लढाऊ विमानांचा समावेश होता. विविध विमानांच्या प्रात्यक्षिकांसह सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम आणि सारंग हेलिकॉप्टर पथकाच्या सादरीकरणाने कार्यक्रमाची रंगत वाढवली.राफेल, सुखोईसह विविध लढाऊ विमानांचे प्रदर्शनएअरशोमध्ये राफेल, सुखोई-३० एमकेआय, मिराज-२०००, तेजस, मिग-२९ आणि जग्वार यांसारख्या लढाऊ विमानांनी सहभाग घेतला. या विमानांनी आकाशात विविध रचना आणि कसरती सादर केल्या. लढाऊ विमानांच्या वेगवान हालचाली आणि एकत्रित उड्डाणांमुळे गंगा तीरावरील वातावरण रोमांचक झाले.लढाऊ विमानांबरोबरच विविध हेलिकॉप्टर, मालवाहू विमाने आणि देखरेख विमानांचाही या प्रदर्शनात समावेश होता. प्रचंड हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर, चिनूक, अपाचे आणि एमआय-१७ यांसारख्या हेलिकॉप्टरसह सी-२९५, सी-१७ ग्लोबमास्टर आणि सी-१३०जे सुपर हर्क्युलिस या विमानांनीही हवाई सामर्थ्याचे दर्शन घडवले..सूर्यकिरण आणि सारंग पथकांची आकर्षक प्रात्यक्षिकेया कार्यक्रमातील प्रमुख आकर्षणांमध्ये सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम आणि सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीमचा समावेश होता. सूर्यकिरण पथकाने हॉक विमानांच्या साहाय्याने आकाशात समन्वयपूर्ण कसरती सादर केल्या. सारंग पथकाने हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने विविध हवाई रचना सादर करून उपस्थितांचे लक्ष वेधले.आकाशात रंगीत धुराच्या माध्यमातून तिरंग्याची छटा साकारण्यात आली. या दृश्यामुळे कार्यक्रमाला विशेष रंगत आली. नमो घाटासह गंगेच्या परिसरात जमलेल्या नागरिकांनी या प्रात्यक्षिकांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला..तीन दिवसांच्या आयोजनाचा समारोपभारतीय वायुसेनेच्या ९४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त २२, २४ आणि २५ ऑक्टोबर रोजी नमो घाटावर ‘विंग्स ओव्हर गंगेस’ या संकल्पनेअंतर्गत एअरशोचे आयोजन करण्यात आले होते. अंतिम दिवशी सकाळी ११.४० ते दुपारी २.३० या वेळेत विविध हवाई प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहून हवाई प्रदर्शनाची पाहणी केली. त्यांच्यासोबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते. तिन्ही सैन्यदलांच्या सहभागामुळे या कार्यक्रमात भारतीय संरक्षण दलांच्या विविध हवाई क्षमतांचे दर्शन घडले.वाराणसीतील या आयोजनामुळे नागरिकांना लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर आणि एरोबॅटिक पथकांची प्रात्यक्षिके प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळाली. गंगा तीरावरील या भव्य हवाई प्रदर्शनाने भारतीय वायुसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाचा समारोप झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.