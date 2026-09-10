IndiGo Flight: विमान उड्डाणाच्या काही क्षण आधी मोठा ट्विस्ट! पायलटचा उड्डाणास नकार; प्रवाशांचे आंदोलन

वाराणसी : वाराणसीतील बाबतपूर विमानतळावर गुरुवारी मुंबईकडे जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाचे उड्डाण रखडल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली. प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत संबंधित पायलटने विमान उड्डाण करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर एअरलाइनकडून बोर्डिंग थांबवण्यात आले. त्यामुळे संतप्त प्रवाशांनी विमानतळावर आंदोलन सुरू केले..फ्लाइटचे बोर्डिंग अचानक थांबवलेइंडिगोचे 6E-6544 हे विमान गुरुवारी सकाळी १०:४५ वाजता बाबतपूर विमानतळावरून मुंबईसाठी रवाना होणार होते. मात्र, बोर्डिंग सुरू होण्यापूर्वीच प्रवाशांना पायलटच्या प्रकृती अस्वास्थ्याची माहिती देण्यात आली. पायलटने उड्डाण करण्यास नकार दिल्याने प्रवाशांना विमानात प्रवेश देण्यात आला नाही..Abu Salem Release Plea : कुख्यात गॅंगस्टर अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका ! १९९३ बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुटका नाही; याचिका फेटाळली.या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. विमानातील अडचणींबाबत एअरलाइनने वेळेवर तसेच स्पष्ट माहिती दिली नसल्याचा आरोप काही प्रवाशांनी केला. विमानतळावर गोंधळ वाढल्यानंतर एअरलाइन व्यवस्थापनाकडून पर्यायी क्रूची व्यवस्था केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या घटनेबाबत तत्काळ अधिक माहिती देण्यात आली नाही. .Jharkhand Jaguar: नक्षलवाद्यांनंतर दुष्काळाशी लढा ! झारखंड जग्वारने खडकाळ माळरानावर फुलवली हिरवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.