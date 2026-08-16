शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकाच्या पिस्तुलातून सुटली गोळी, वाराणसी विमानतळावर तिघे जखमी

वाराणसी विमानतळावर आज सकाळी सुरक्षा तपासणीदरम्यान धक्कादायक प्रकार घडला आहे. परवानाधारक पिस्तुलाची तपासणी सुरू असतानाच अचानक गोळी सुटली. या गोळीबारात विमानतळावरील सुरक्षा तपासणीच्या कामात असलेले दोन कर्मचारी जखमी झाले. दोघांनाही तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, घटनेनंतर विमानतळ परिसरात काही काळ खळबळ उडाली..मिळालेल्या माहितीनुसार,शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे माजी नगरसेवक कमलेश केदारनाथ राय वाराणसीहून मुंबईला जाणाऱ्या एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या IX 1810 या विमानाने प्रवास करणार होते. विमान पकडण्यासाठी ते सकाळी साडेनऊच्या सुमारास विमानतळावर पोहोचले. नियमानुसार चेक-इन करताना त्यांनी आपल्याकडे असलेल्या परवानाधारक शस्त्राची माहिती विमानतळ प्रशासनाला दिली..Pune Crime : पुण्यात खळबळजनक घटना ! जिम मालकावर चार अल्पवयीन मुलांनी झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक कारण आले समोर .राय यांच्याकडे ७.६२ मिमी क्षमतेचे पिस्तुल आणि २१ जिवंत काडतुसे असल्याची माहिती समोर आली आहे. शस्त्राची माहिती दिल्यानंतर त्यांना निर्धारित सुरक्षा तपासणीच्या ठिकाणी नेण्यात आले. तेथे पिस्तुलाची तपासणी आणि हाताळणी सुरू असतानाच अचानक त्यातून एक गोळी सुटली. सुदैवाने गोळी थेट कोणाला लागण्याऐवजी भिंतीवर किंवा दुसऱ्या दिशेने आदळून परतल्याने जवळच असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांना तिचा फटका बसला. या घटनेत रोहित राज आणि सुमन कुमारी हे दोन सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे घटनास्थळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांमध्येही काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी विमानतळावर धाव घेतली. पोलिसांनी कमलेश राय यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. नेमकी चूक कुठे झाली आणि शस्त्र हाताळताना सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का, याचा तपास केला जात आह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.