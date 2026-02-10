Varanasi Dubai Township: वाराणसीत अवतरणार 'दुबई'! १० गावं होणार कोट्यधीश; ४६९ हेक्टरवर हायटेक शहर वसणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीचा चेहरामोहरा आता पूर्णपणे बदलणार आहे. दुबईच्या धर्तीवर वाराणसीमध्ये एक अतिशय आधुनिक आणि भव्य टाउनशिप उभारली जाणार असून, यामुळे परिसरातील १० गावांमधील जमीनमालक आता कोट्यधीश होणार आहेत..वाराणसी-प्रयागराज मार्गावर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषदेने ४६९ हेक्टर क्षेत्रात एक भव्य टाउनशिप उभारण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून अधिकृत नोटिफिकेशनही जारी करण्यात आले आहे. ही वाराणसीतील सहावी अधिकृत टाउनशिप असणार आहे. या प्रकल्पासाठी निबिया, फरीदपुर, हांसापुर, नकाइन, रामपुर, मीरापुर, कादीपुर आणि मिसिरपुर यांसारख्या १० गावांची जमीन संपादित केली जाणार आहे..युपीच्या या शहरात साकारतेय नवी उद्योग नगरी; रोजगाराचे बंपर ‘पीक’ येणार.दुबई मॉडेल आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधाया टाउनशिपचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ती 'दुबई मॉडेल'वर आधारित असेल. वाराणसी विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दुबईला जाऊन तिथल्या टाउनशिप व्यवस्थेचा अभ्यास केला आहे. या ठिकाणी केवळ आलिशान घरेच नसतील, तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शाळा, अद्ययावत रुग्णालये, मोठी बाजारपेठ, विस्तीर्ण उद्याने आणि रुंद रस्ते असणार आहेत. नियोजित शहरीकरणामुळे अनधिकृत कॉलनींच्या त्रासातून नागरिकांची सुटका होणार आहे..जमीन व्यवहारांवर तात्पुरती बंदीनोटिफिकेशन जारी झाल्यामुळे चिन्हांकित करण्यात आलेल्या १० गावांमधील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर आणि नवीन रजिस्ट्रीवर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. जमीन संपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी अधिकारी स्वतः गावागावात जाऊन संवाद साधत आहेत. नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसनाबाबत प्रशासन अत्यंत गंभीर असून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला जात आहे..Dharashiv News : धाराशिव जिल्ह्यात विकासाची पवनचक्की फिरतेय; पण शेतकरी व बेरोजगारांचे प्रश्न अनुत्तरितच!.रिअल इस्टेटला मोठी चालनापिंडरामध्ये 'काशी द्वार', गंजारीमध्ये 'स्पोर्ट्स सिटी' आणि आता ही नवीन टाउनशिप, यामुळे वाराणसी आता केवळ धार्मिक केंद्र न राहता आधुनिक विकासाचे हब बनत आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळणार असून वाराणसीचा रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठा धमाका होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.