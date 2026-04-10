Maharashtra Pilgrims Accident : तीर्थयात्रा ठरली अखेरची! महाराष्ट्राच्या भाविकांच्या बसचा उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण अपघात; २ ठार, ३५ जखमी

Maharashtra Pilgrims Bus Accident on Varanasi-Gorakhpur Highway : उत्तरप्रदेशातील वाराणसी- गोरखपूर महामार्गावर महाराष्ट्रातील भाविकांच्या बसचा भीषण अपघात झाला आहे. यात २ ज्येष्ठ महिलांचा मृत्यू झाला असून ३५ जण जखमी झाले . यातील एक महिला बुलढाणा तर दुसरी महिला अकोला जिल्ह्यातील आहे. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बुलढाण्यातली मोताळा तालुक्यातील ४४ भाविक एका खासगी टूर्स ट्रॅव्हल्सच्या बसने तीर्थयात्रेला गेले होते.गुरुवारी सकाळी अयोध्येतील रामलल्लाचे आणि वाराणसी दर्शन करुन ही बस नेपाळकडे निघाली होती. मात्र नवसारा परिसरात एका कारला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस दुभाजकाला धडकून रस्त्याच्या कडेला असलेल्या रेलिंगला धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की बसच्या समोरच्या भागाचा चुराडा झाला. .या भीषण अपघातात सरस्वती पाखरे (रा. रोहिनखेड, जि. बुलढाणा) आणि अन्नपूर्णाबाई (अकोला) या दोन ज्येष्ठ महिला भाविकांचा मृत्यू झाला, तर ३५ जण गंभीर जखमी झाले. जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. प्रशासन मृतांच्या आणि जखमींच्या कुटुंबियांशी संपर्क करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर करत आहे. .FAQs 1. अपघात कुठे झाला? उत्तरप्रदेशातील वाराणसी–गोरखपूर महामार्गावर हा अपघात झाला.2. अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? या अपघातात २ ज्येष्ठ महिलांचा मृत्यू झाला.3. किती जण जखमी झाले आहेत? या घटनेत ३५ जण जखमी झाले आहेत.4. भाविक कुठून आले होते? हे भाविक मुख्यतः महाराष्ट्रातील बुलढाणा (मोताळा तालुका) येथील होते.5. अपघाताचे कारण काय होते? कारला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला.6. जखमींवर उपचार कुठे सुरू आहेत? जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.