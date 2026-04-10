देश

Maharashtra Pilgrims Accident : तीर्थयात्रा ठरली अखेरची! महाराष्ट्राच्या भाविकांच्या बसचा उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण अपघात; २ ठार, ३५ जखमी

Varanasi Bus Accident : बुलढाण्यातील मोताळा तालुक्यातील ४४ भाविक खासगी बसने तीर्थयात्रेला गेले होते. कारला वाचवताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस दुभाजक व रेलिंगला धडकली. जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू असून प्रशासन कुटुंबियांशी संपर्क करत आहे.
Damaged front portion of the pilgrims' bus after a severe crash on the Varanasi-Gorakhpur highway, leaving multiple injured.

Damaged front portion of the pilgrims' bus after a severe crash on the Varanasi-Gorakhpur highway, leaving multiple injured.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Pilgrims Bus Accident on Varanasi-Gorakhpur Highway : उत्तरप्रदेशातील वाराणसी- गोरखपूर महामार्गावर महाराष्ट्रातील भाविकांच्या बसचा भीषण अपघात झाला आहे. यात २ ज्येष्ठ महिलांचा मृत्यू झाला असून ३५ जण जखमी झाले . यातील एक महिला बुलढाणा तर दुसरी महिला अकोला जिल्ह्यातील आहे. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
accident
bus accident

