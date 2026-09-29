देश

Health Ranking: माता-बाल आरोग्यापासून टीबी-एचआयव्ही स्क्रीनिंगपर्यंत दमदार कामगिरी; वाराणसी अव्वल

Varanasi Health Ranking, UP Health Dashboard, August 2026 : उत्तर प्रदेशच्या ऑगस्ट २०२६च्या हेल्थ रँकिंग डॅशबोर्डमध्ये वाराणसी जिल्ह्याने ०.८१ संयुक्त स्कोअरसह राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. जुलैच्या तुलनेत जिल्ह्याच्या स्कोअरमध्ये ३०.६५ टक्क्यांची वाढ झाली.
health ranking varanasi number one

health ranking varanasi number one

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश आरोग्य विभागाच्या ऑगस्ट २०२६च्या हेल्थ रँकिंग डॅशबोर्डमध्ये वाराणसी जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. जिल्ह्याचा संयुक्त स्कोअर ०.८१ नोंदवण्यात आला असून, जुलैच्या तुलनेत त्यात ३०.६५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. माता-बाल आरोग्य, संस्थात्मक प्रसूती, लसीकरण, टीबी नोटिफिकेशन आणि गर्भवती महिलांच्या एचआयव्ही स्क्रीनिंगसह विविध आरोग्य निर्देशांकांवर जिल्ह्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
health
24-hour health services
Active Youth Health Insurance
Marathi News Esakal
www.esakal.com