Health Ranking: माता-बाल आरोग्यापासून टीबी-एचआयव्ही स्क्रीनिंगपर्यंत दमदार कामगिरी; वाराणसी अव्वल

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश आरोग्य विभागाच्या ऑगस्ट २०२६च्या हेल्थ रँकिंग डॅशबोर्डमध्ये वाराणसी जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. जिल्ह्याचा संयुक्त स्कोअर ०.८१ नोंदवण्यात आला असून, जुलैच्या तुलनेत त्यात ३०.६५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. माता-बाल आरोग्य, संस्थात्मक प्रसूती, लसीकरण, टीबी नोटिफिकेशन आणि गर्भवती महिलांच्या एचआयव्ही स्क्रीनिंगसह विविध आरोग्य निर्देशांकांवर जिल्ह्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले..माता आरोग्याच्या निर्देशांकात १०० टक्के कामगिरीऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार, चार किंवा त्याहून अधिक प्रसूतीपूर्व तपासण्या (ANC) आणि हिमोग्लोबिन चाचणी पूर्ण केलेल्या गर्भवती महिलांचे प्रमाण वाराणसीत १०० टक्के राहिले. जिल्ह्यातील ९५.९५ टक्के प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने झाल्या.याशिवाय, ७० टक्के सी-सेक्शन असलेल्या सामुदायिक आरोग्य केंद्रांचा संबंधित निर्देशांक ३१.०१ टक्के, तर ३० टक्के सी-सेक्शन असलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचा निर्देशांक ६५.१९ टक्के नोंदवण्यात आला..नवजात बालकांच्या काळजीतही चांगली कामगिरीजन्मानंतर नवजात बालकांची घरी जाऊन करण्यात येणाऱ्या होम बेस्ड न्यूबॉर्न केअर (HBNC) भेटींमध्ये वाराणसीने १०० टक्के उद्दिष्ट गाठले. पूर्ण लसीकरणाची कामगिरी ९७.९८ टक्के राहिली.पेंटाव्हॅलेंट-३ आणि बीसीजी लसीकरणाचे प्रमाण १.५३ नोंदवण्यात आले. कुटुंब नियोजनाच्या कायमस्वरूपी पद्धतींचा स्वीकार १.२१ प्रति हजार पात्र दांपत्ये, तर तात्पुरत्या पद्धतींचा स्वीकार १७.४३ प्रति हजार पात्र दांपत्ये इतका राहिला.टीबी आणि एचआयव्ही स्क्रीनिंगमध्ये १०० टक्केवाराणसीत टीबी नोटिफिकेशनचा दर १०० टक्के नोंदवण्यात आला. तसेच गर्भवती महिलांच्या एचआयव्ही स्क्रीनिंगमध्येही १०० टक्के कामगिरी झाली. या सर्व निर्देशांकांच्या एकत्रित कामगिरीचा परिणाम जिल्ह्याच्या संयुक्त स्कोअरवर झाला..मुझफ्फरनगर आणि लखनौ संयुक्तपणे दुसऱ्या स्थानीऑगस्टच्या हेल्थ रँकिंगमध्ये मुझफ्फरनगर आणि लखनौ यांनी ०.७३ संयुक्त स्कोअर मिळवत संयुक्तपणे दुसरे स्थान मिळवले. वाराणसीचा स्कोअर ०.८१ असल्याने तो या दोन्ही जिल्ह्यांपेक्षा अधिक राहिला.आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयाचे श्रेयमुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एन. पी. सिंह यांनी वाराणसीच्या कामगिरीचे श्रेय आरोग्य सेवांचे सातत्याने निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण सेवा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समन्वित प्रयत्नांना दिले. त्यांनी वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, आशा आणि एएनएम यांचे अभिनंदन केले.आरोग्य रँकिंगमधील हे स्थान पुढील सुधारणा करण्यासाठी प्रेरणा म्हणून घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या आरोग्य निर्देशांकांमध्ये अजून सुधारणा आवश्यक आहे, त्यांचा नियमित आढावा घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.