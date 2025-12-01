देश

Varanasi News : वाराणसीत लखनऊ महामार्गावर सिक्स-लेन बोगद्याचे बांधकाम सुरू; खालून गाड्या, तर वरून धावणार विमान!

वाराणसीमध्ये लखनऊ राष्ट्रीय महामार्गावर (National Highway) सिक्स-लेन बोगद्याचे (Tunnel) बांधकाम सुरू झाले आहे. सध्या बोगद्याचा बेस तयार करण्यासाठी खोदकाम वेगाने सुरू आहे.

