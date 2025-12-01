Varanasi News : वाराणसीत लखनऊ महामार्गावर सिक्स-लेन बोगद्याचे बांधकाम सुरू; खालून गाड्या, तर वरून धावणार विमान!

वाराणसीमध्ये लखनऊ राष्ट्रीय महामार्गावर (National Highway) सिक्स-लेन बोगद्याचे (Tunnel) बांधकाम सुरू झाले आहे. सध्या बोगद्याचा बेस तयार करण्यासाठी खोदकाम वेगाने सुरू आहे..या बोगद्याच्या (टनेल) बांधकामानंतर बाबतपूर विमानतळाचा धावपट्टी (Runway) याच टनेलच्या वरून जाईल. याचा अर्थ असा की, बोगद्यातून खाली गाड्या धावतील आणि वरून विमाने उतरतील आणि टेकऑफ करतील!विमानतळाजवळ बाबतपूर चौकाकडून बसनी गावाकडे या बोगद्याचे बांधकाम सुरू आहे..धावपट्टीचा विस्तार आणि सुरक्षिततेचे नियोजनविमानतळ विस्तार योजनेअंतर्गत नवीन टर्मिनल इमारत आणि मल्टीस्टोरी कार पार्किंगच्या बांधकामासोबतच धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.सध्याची धावपट्टी: २७४५ मीटरविस्तारानंतरची धावपट्टी: सुमारे दीडपट वाढून ४०७५ मीटर (४.०७५ किमी) होईल.या विस्तारानंतर आणि धावपट्टीच्या लांबीत वाढ झाल्यावर शून्य दृश्यमानता (Zero Visibility) असतानाही विमानांचे लँडिंग (Landing) करणे शक्य होईल. सध्या दाट धुक्यात विमानांना उतरण्याची परवानगी मिळत नाही..महामार्ग आणि बोगद्याची माहितीविमानतळ विस्तार योजनेत राष्ट्रीय महामार्ग-३१ चा काही भाग धावपट्टीखाली येत आहे, त्यामुळे बाबतपूर चौकाचे अस्तित्त्व संपुष्टात येणार आहे आणि या जागी धावपट्टीचा भाग तयार होईल.पर्यायी रस्ता: या चौकाऐवजी २.८९ किलोमीटर लांब फोर-लेन अप्रोच रोड बांधला जाईल, जो तीन गावांमधून जाईल.बोगद्याची लांबी: याच रस्त्याच्या लांबीत ४५० मीटर लांब आणि २६ मीटर रुंद (सिक्स-लेन) बोगदा तयार केला जाईल.खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्थाया संपूर्ण प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ₹६५२.६४ कोटी आहे, त्यापैकी केवळ बोगदा आणि संबंधित कामांवर सुमारे ₹३६२ कोटी खर्च होणार आहेत..सुरक्षेसाठी पूर्ण व्यवस्था असेल -बोगद्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील.बोगद्याच्या दोन्ही टोकांवर सुरक्षा बूथ असतील, जिथे निमलष्करी दलाचे जवान तैनात राहतील आणि मॉनिटरद्वारे पाळत ठेवतील.पाण्याचा निचरा होण्यासाठी बोगद्याच्या आत ड्रेन तयार केले जातील आणि हे पाणी संपवेलमध्ये जमा होईल. पावसापासून बचावासाठी अप्रोच रोडवर शेड (Shades) लावले जातील.या 'सिक्स-लेन टनेल'मुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि वाराणसीच्या बाबतपूर विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.