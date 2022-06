जम्मू येथे वासुकी नाग मंदिराची तोडफोड, नागरिकांकडून निषेध

By

जम्मू-काश्मीरच्या डोडा जिल्ह्यात प्राचीन वासुकी नाग मंदिराची तोडफोड करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर हिंदू संघटना रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत मंदिराला लक्ष्य करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. वासुकी नाग मंदिर भदरवाहला भद्रकाशी असेही म्हणतात, रविवारी रात्री उशिरा किंवा सोमवारी पहाटे या मंदिरीत तोडफोड झाली. (vasuki nag maharaj temple vandalized in bhadarwah known as bhadarkashi)

गेल्या अनेक दिवसांपासून जम्मूमध्ये हिंदू मंदिरांना लक्ष्य केले जात आहे. यादरम्यान आता वासुकी नाग मंदिराची तोडफोड करण्यात आली आहे. असे सांगितले जात आहे की, सकाळी पुजारी जेव्हा मंदिरात पोहोचले तेव्हा त्यांना या घटनेचे माहिती मिळाल. मंदिराची बाहेरून आतपर्यंत तोडफोड करण्यात आली.

करून मंदिराचे दरवाजे व खिडक्या तुटल्या असून मंदिरातील मूर्तीवरही दगडफेक करण्यात आली. पुजाऱ्याने परिसरातील लोकांना आणि पोलि‍सांना याची माहिती दिली. ही बातमी पसरताच घटनास्थळी मोठी गर्दी झाली. मंदिरावरील हल्ल्याबद्दल लोकांनी संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात केली.

मूर्तींवर दगडफेक केल्याने त्यांचे चेहरे तुटल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिल्पांचीही मोडतोड झाली आहे. लोक म्हणाले की हे मंदिर प्राचीन आहे आणि त्यांची त्यावर श्रद्धा आहे. मंदिराची तोडफोड करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

