लेकाशिवाय आयुष्य अपूर्ण, पण त्याचं स्वप्न पूर्ण करेन; वेदांता ग्रुपचे अनिल अग्रवाल ७५ टक्के संपत्ती दान करणार, ३५ हजार कोटींची नेटवर्थ

वेदांता उद्योग समुहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांचा मुलगा अग्निवेश अग्रवाल यांचं निधन झालं. ४९ वर्षीय अग्निवेश न्यूयॉर्कला गेले असताना कार्डियाक अरेस्टमुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली. मुलाच्या अकाली निधनामुळे अनिल अग्रवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुलाला असा खांदा देण्याची वेळ यावी यापेक्षा काय वाईट असू शकतं असं म्हणत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या..अग्निवेश अग्रवाल काही दिवसांपूर्वी स्कीइंग करताना जखमी झाले होते. गेल्या काही दिवसांपासून न्यूयॉर्कमधील माउंट साइनाई रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. उपचारावेळीच त्यांचा कार्डियाक अरेस्टमुळे मृत्यू झाला. मुलाच्या निधनाची माहिती अनिल अग्रवाल यांनी सोशल मीडियावरून दिलीय..अमेरिकेच्या हिताविरोधात काम! ६६ जागतिक संघटनामधून बाहेर पडण्याची ट्रम्प यांची घोषणा; भारताच्या नेतृत्वाखालील संस्थेचाही समावेश.अनिल अग्रवाल म्हणाले की, आज माझ्या आयुष्यातला सर्वात वाईट दिवस आहे. माझा ४९ वर्षांचा मुलगा अग्निवेश आज आमच्यात नाही. अग्निचा जन्म झाला तो क्षण आजही डोळ्यासमोर आहे. आईचा लाडका असलेला अग्नि खूपच मस्तीखोर होता. नेहमी हसत खेळत असायचा. सर्वांशी मिळून मिसळून वागायचा..अजमेरमध्ये कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण केलेल्या अग्निने खेळ, संगीत या क्षेत्रातही आवड जोपासली. त्यानं Fujairah Gold सारखी कंपनी उभा केली. Hindustan Zinc चा अध्यक्ष बनला. इतकं केल्यावरही तो नेहमीच साधेपणानं वागत होता असंही वडिलांनी म्हटलंय..मी अग्निवेशला वचन दिलं होतं की आपल्याकडं जितका पैसा येईल त्यातले ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त समाजासाठी खर्च करेन. आज पुन्हा तेच वचन देतो. आता आणखी साधेपणानं जीवन जगेन. उर्वरित आयुष्यही यासाठी खर्च करेन. अग्निवेशसोबत जे होते त्या सर्वांचे आभार. अग्नि तुझ्याशिवाय आयुष्य कसं काढायचं? नेहमीच आयुष्य अपूर्ण राहील, पण तुझी स्वप्नं अपूर्ण ठेवणार नाही असं अग्निवेश यांचे वडील अनिल अग्रवाल यांनी म्हटलं..वेदांता ग्रुपची २०२१-२२ मध्ये वार्षिक उलाढाल १ लाख ३१ हजार कोटींच्या वर होती. फोर्ब्सच्या यादीनुसार २०२६ मध्ये अनिल अग्रवाल यांची संपत्ती ३५ हजार कोटी इतकी होती. त्यांच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत हा वेदांता आणि अँग्लो अमेरिकनमध्ये असणारी भागिदारी हा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.