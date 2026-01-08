देश

लेकाशिवाय आयुष्य अपूर्ण, पण त्याचं स्वप्न पूर्ण करेन; वेदांता ग्रुपचे अनिल अग्रवाल ७५ टक्के संपत्ती दान करणार, ३५ हजार कोटींची नेटवर्थ

Agnivesh Agrawal : वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांचा मुलगा अग्निवेश यांचं वयाच्या ४९ व्या वर्षी निधन झालं. न्यूयॉर्कमध्ये स्कीइंग करताना ते जखमी झाले होते. त्यांच्यावर उपचार सुरू असतानाच प्राणज्योत मालवली.
सूरज यादव
वेदांता उद्योग समुहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांचा मुलगा अग्निवेश अग्रवाल यांचं निधन झालं. ४९ वर्षीय अग्निवेश न्यूयॉर्कला गेले असताना कार्डियाक अरेस्टमुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली. मुलाच्या अकाली निधनामुळे अनिल अग्रवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुलाला असा खांदा देण्याची वेळ यावी यापेक्षा काय वाईट असू शकतं असं म्हणत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या.

