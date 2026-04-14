Vedanta Power Plant Accident : छत्तीसगड हादरलं ! पॉवर प्लॉंटमधील बॉयलर स्फोटात १० कामगार ठार, २३ जखमींची प्रकृती गंभीर

Sakti District Tragedy : जखमींपैकी 6 कामगारांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे. अपघात दुपारी सुमारे 2 वाजता झाला, त्यावेळी 40-50 कामगार घटनास्थळी होते. प्रशासन, पोलीस आणि अग्निशमन दलाने तात्काळ बचावकार्य सुरू केले.
Rescue teams and emergency responders at Vedanta Power Plant in Shakti district following a deadly boiler explosion that claimed 10 lives and injured multiple workers.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

छत्तीसगडमधील शक्ती जिल्ह्यातील सिंघनतराई गावात वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये एक मोठा अपघात घडला. या घटनेत आतापर्यंत १० जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. सुरुवातीला, बॉयलरची नळी फुटल्यामुळे घडलेल्या या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले होते; परंतु अवघ्या काही तासांतच ही संख्या वाढून नऊवर पोहोचली. त्यानंतर, उपचारादरम्यान आणखी एका कामगाराचा मृत्यू झाला.

