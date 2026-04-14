Vedanta Power Plant Accident : छत्तीसगड हादरलं ! पॉवर प्लॉंटमधील बॉयलर स्फोटात १० कामगार ठार, २३ जखमींची प्रकृती गंभीर

छत्तीसगडमधील शक्ती जिल्ह्यातील सिंघनतराई गावात वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये एक मोठा अपघात घडला. या घटनेत आतापर्यंत १० जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. सुरुवातीला, बॉयलरची नळी फुटल्यामुळे घडलेल्या या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले होते; परंतु अवघ्या काही तासांतच ही संख्या वाढून नऊवर पोहोचली. त्यानंतर, उपचारादरम्यान आणखी एका कामगाराचा मृत्यू झाला. .सध्या, या अपघातात जखमी झालेले २३ कामगार रुग्णालयात उपचार घेत आहेत, ज्यापैकी सहा जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. या अचानक घडलेल्या अपघातामुळे संपूर्ण प्लांट परिसरात एकच गोंधळ आणि घबराट उडाली. घटनेची माहिती मिळताच, प्रशासकीय पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तात्काळ बचावकार्य सुरू केले..हा अपघात दुपारी २:०० वाजण्याच्या सुमारास घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यावेळी, घटनास्थळी ४० ते ५० कामगार कामात मग्न होते. अपघातानंतर परिसरात एकच हाहाकार उडाला आणि कामगार स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणी पळू लागले. घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस, अग्निशमन दल आणि प्रशासकीय अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी धावून आले. जखमींना विशेष उपचारांसाठी त्वरित उच्चस्तरीय वैद्यकीय केंद्रांमध्ये हलवण्यात आले..Tarapur Gas leak: तारापूरमध्ये टँकर ओव्हरफ्लोमुळे गॅसगळती; विषारी वायू पसरून १२ कामगार बाधित, श्वास घेण्यास हाेताेय त्रास!.अपघातात झालेल्या दुखापतींवर उपचार घेत असताना आणखी एका कामगाराचा मृत्यू झाला. परिणामी, या अपघातातील मृतांचा आकडा आता १० वर पोहोचला आहे. दरम्यान, जखमी झालेल्या २३ कामगारांवर रुग्णालयात उपचार सुरूच आहेत, ज्यापैकी सहा जणांची प्रकृती अद्यापही चिंताजनक आहे..FAQs 1. हा अपघात कुठे घडला? 👉 हा अपघात छत्तीसगडमधील शक्ती जिल्ह्यातील सिंघनतराई गावातील वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये घडला.2. अपघाताचे मुख्य कारण काय होते? 👉 प्राथमिक माहितीनुसार बॉयलरची नळी फुटल्यामुळे हा अपघात झाला.3. या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? 👉 आतापर्यंत 10 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.4. किती जण जखमी झाले आहेत? 👉 एकूण 23 कामगार जखमी झाले आहेत.5. जखमींची स्थिती कशी आहे? 👉 जखमींपैकी 6 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे.6. अपघातानंतर कोणती कारवाई करण्यात आली? 👉 प्रशासन, पोलीस आणि अग्निशमन दलाने तात्काळ बचावकार्य सुरू करून जखमींना रुग्णालयात हलवले.