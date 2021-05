पीएम केअर्स फंडातील व्हेंटिलेटर निघाले खराब

नवी दिल्ली - कोरोना रुग्णांचे (Corona Patient) प्राण (Life Saving) वाचवणारे व्हेंटिलेटर (Ventilator) हे उपकरणच बोगस (Bogus) असल्याच्या तक्रारी विविध राज्यांमधून केंद्राकडे (Central Government) येत आहेत. पीएम केअर्स फंडमधून (PM Care Fund) राज्यांना पाठविलेले व्हेंटिलेटर सदोष आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आणखी एक प्रकार पंजाबमध्ये (Punjab) उघडकीस आला. (Ventilator in the PM Care Fund went out of order)

फरीदकोट येथे केंद्राने पाठवलेल्या ८० पैकी तब्बल ७१ व्हेंटिलेटर खराब असून ते वापरण्याच्या नसल्याचे गुरुगोविंद सिंग वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाने जाहीर केले आहे.

ॲक्वा हेल्थकेअर कंपनीकडून यातील अनेक व्हेंटिलेटरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यापूर्वी नाशिक व उत्तर प्रदेशातील इटावासह इतर राज्यांमधील अनेक ठिकाणी व्हेंटिलेटर धूळखात पडल्याचे दिसून आले आहे. हे व्हेंटिलेटर काही वेळानंतर आपोआप बंद होतात किंवा काम करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. राजस्थानात पाठवलेले नादुरुस्त व्हेंटिलेटर तत्काळ दुरुस्त करा किंवा बदला अन्यथा आत्मदहन करू, असा इशारा देण्याची वेळ जालौरच्या भाजप आमदारांवर आली होती.

फरीदकोटच्या रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी सांगितले, की रुग्णांना केंद्राने व्हेंटिलेटरवर ठेवल्यानंतर काही वेळातच त्यांचे काम बंद होते. रुग्णांची स्थिती आणखी गंभीर होत जाते. परिणामी ८० पैकी ७१ व्हेंटिलेटर सध्या वापरात नाहीत. या रुग्णालयात किमान तीनशे रुग्ण सध्या गंभीर अवस्थेत आहेत. अशा स्थितीत व्हेंटिलेटर बोगस निघाल्याची तक्रार असल्याने या रुग्णांच्या जीवाबद्दल गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अडीचशेपैकी बहुतांश व्हेंटिलेटर धूळखात

खराब व्हेंटिलेटरची दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी केंद्राकडून अभियंते आणि तांत्रिक कामगारांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे पंजाबचे वैद्यकीय सचिव विनी महाजन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी २५ कोटी रुपये किमतीचे २५० व्हेंटिलेटर पंजाबला पाठवले होते. त्यातील बहुतांश व्हेंटिलेटर हे खराब गुणवत्तेचे असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.