Indian Navy Chief: कोण आहेत व्हाईस ॲडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन? पुढील नौदल प्रमुख म्हणून नियुक्ती

भारत सरकारने नौदल आणि संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. व्हाईस ॲडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन यांची भारतीय नौदलाचे पुढील प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच, लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी (निवृत्त) यांना नवीन संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या दोन्ही नियुक्त्या देशाच्या सागरी आणि एकात्मिक लष्करी नेतृत्वाला नवीन दिशा देणाऱ्या मानल्या जात आहेत..व्हाईस ॲडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन सध्या मुंबईतील पश्चिम नौदल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून कार्यरत आहेत. सध्याच्या नौदल प्रमुखांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते ३१ मे २०२६ रोजी पदभार स्वीकारतील आणि ३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत या उच्च पदावर राहतील. भारतीय नौदलात त्यांची दीर्घ आणि गौरवशाली कारकीर्द पाहता सरकारने त्यांना हे महत्त्वाचे दायित्व दिले आहे..नौदलाच्या भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास पूर्णपणे सज्ज१ जुलै १९८७ रोजी भारतीय नौदलात अधिकारी पदावर रुजू झालेल्या स्वामिनाथन यांनी आपल्या सेवाकालात दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्र या क्षेत्रांत विशेष निपुणता सिद्ध केली आहे. त्यांनी खडकवासल्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, युनायटेड किंगडममधील जॉइंट सर्व्हिसेस कमांड अँड स्टाफ कॉलेज तसेच अमेरिकेतील युनायटेड स्टेट्स नेव्हल वॉर कॉलेजमध्ये उच्च शिक्षण घेतले आहे. याशिवाय, करंजा येथील कॉलेज ऑफ नेव्हल वॉरफेअरशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध राहिला आहे. या सर्व अनुभवांमुळे ते नौदलाच्या भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास पूर्णपणे सज्ज आहेत..Who is Suvendu Adhikari? : एकेकाळी ममता बॅनर्जींचे निकटवर्ती ते आता पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री! कोण आहेत सुवेंदू अधिकारी? काँग्रेसमधून केलेली राजकारणाला सुरुवात.नौदलाच्या आधुनिकीकरण प्रक्रियेला गती देण्याची प्रमुख जबाबदारीनौदल प्रमुख पदावर काम करताना व्हाईस ॲडमिरल स्वामिनाथन यांच्यावर भारताच्या सागरी सीमांची सुरक्षितता मजबूत करण्याची आणि नौदलाच्या आधुनिकीकरण प्रक्रियेला गती देण्याची प्रमुख जबाबदारी असेल. सध्याच्या बदलत्या जागतिक सुरक्षा परिस्थितीत ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..लष्करी कमांड संरचनेत फेरबदलदुसरीकडे, सरकारने लष्करी कमांड संरचनेत फेरबदल करत लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांची नवीन संरक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणूनही काम पाहतील. पदभार स्वीकारल्याच्या दिवसापासून पुढील आदेश येईपर्यंत ते या पदावर कार्यरत राहतील. सध्याचे संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांचा कार्यकाळ ३० मे २०२६ रोजी संपुष्टात येत आहे..एका न्यायाधीशाच्या वाक्याने बदललं CJI Surya Kant यांचं भविष्य; वकिलाची याचिका फेटाळताना सांगितला आयुष्यातला सर्वात मोठा धक्का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.