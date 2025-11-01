Kashi visit: 'गंगा स्नानाने बदलले माझे जीवन, मांसाहार सोडून स्वीकारली शुद्ध शाकाहारी जीवनशैली,' उपराष्ट्रपतींनी काशीत सांगितला अनुभव

उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हे काल, शुक्रवारी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी शहरात आले होते. या दौऱ्यात त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत तमिळ समाजाने चालवलेल्या नवीन धर्मशाळेचे उद्घाटन केले..यावेळी उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी कार्यक्रमाला संबोधित करताना एक खास आठवण सांगितली. ते म्हणाले की, २५ वर्षांपूर्वी जेव्हा ते पहिल्यांदा काशीला आले होते, तेव्हा ते मांसाहारी (Non-Veg) होते. पण गंगा नदीत स्नान केल्यानंतर त्यांना स्वतःमध्ये एक मोठा बदल जाणवला आणि त्यांनी तत्काळ शुद्ध शाकाहारी जीवनशैली स्वीकारली..धर्म कधीच कायमस्वरूपी मिटत नाहीउद्घाटन समारंभात उपराष्ट्रपती म्हणाले, "धर्म काही काळासाठी संकटात येऊ शकतो, पण तो कधीच कायमस्वरूपी मिटत नाही. ही इमारत (धर्मशाळा) त्याचे मोठे उदाहरण आहे. २५ वर्षांपूर्वी जेव्हा मी पहिल्यांदा काशीला आलो, तेव्हा मी मांसाहार करत होतो. गंगा स्नानानंतर माझ्या जीवनात इतका बदल झाला की, मी शाकाहार स्वीकारला.".ते पुढे म्हणाले की, आजची काशी आणि २५ वर्षांपूर्वीची काशी यात खूप मोठा फरक आहे. हा बदल केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यामुळेच शक्य झाला आहे..उत्तर-दक्षिण संस्कृतीचे बंधनउपराष्ट्रपतींनी यावेळी तामिळनाडूच्या नगरथर समुदायाची सामाजिक सेवा आणि सांस्कृतिक योगदानाबद्दल खूप प्रशंसा केली. या समाजाने धर्मशाळा बांधण्यासाठी सुमारे ६० कोटी रुपये देणगी म्हणून दिले आहेत. या दानाला त्यांनी आस्था, दृढता आणि विविध क्षेत्रांतील समन्वयाचे प्रतीक मानले..उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन म्हणाले की, ही नवीन धर्मशाळा केवळ एक इमारत नसून, उत्तर-भारत आणि दक्षिण-भारत यांच्यातील सांस्कृतिक बंधनाचा नवा अध्याय आहे. तमिळ विद्वान, कवी आणि भक्तांनी ज्ञानाच्या आणि आध्यात्मिक शोधासाठी काशीकडे प्रवास केला आहे आणि हे पाऊल या संबंधांना आणखी मजबूत करेल..योग्यता नसलेले सत्तेत, चांगले लोक राजकारणापासून दूर राहणं ही चूक; RSSच्या विजयादशमी सोहळ्यात रामनाथ कोविंद काय म्हणाले?.देवी अन्नपूर्णेच्या मूर्तीची घरवापसीउपराष्ट्रपतींनी अन्नपूर्णा देवीच्या मूर्तीची घरवापसी आणि काशी-तमिळ संगमम् सारख्या कार्यक्रमांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, मोदी आणि योगी यांच्या नेतृत्वाखाली काशीत मोठे आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन होत आहे.शंभर वर्षांपूर्वी वाराणसीच्या मंदिरातून चोरीला गेलेली देवी अन्नपूर्णा अम्मन देवीची मूर्ती, केंद्र सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे २०२१ मध्ये कॅनडातून भारतात परत आणली गेली, याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.