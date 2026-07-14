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Live News Update Marathi: दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल आज दुपारी जाहीर होणार

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Live News Update Marathi: दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल आज दुपारी जाहीर होणार
Sandip Kapde
Updated on

Pune Live दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल आज दुपारी जाहीर होणार

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात आलेल्या दहावी आणि बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल मंगळवारी दुपारी एक वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यातील नऊ विभागीय मंडळांमार्फत जून-जुलै महिन्यात या परीक्षा पार पडल्या होत्या. दहावीची पुरवणी परीक्षा १६ जून ते ३० जून, तर बारावीची पुरवणी परीक्षा १६ जून ते ८ जुलै या कालावधीत घेण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना मंडळाच्या संकेतस्थळावरून त्यांचा निकाल पाहता येणार आहे.

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