केरळमधील एअर इंडिया विमानाच्या दुर्घटनेचे पाहा व्हिडिओ

तिरुअनंतपुरम : दुबईहून १९१ प्रवाशांना घेऊन आलेल्या एअर इंडियाच्या विमानाचा केरळच्या कोझिकोड आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अपघात झाला. धावपट्टीवर उतरताना हा अपघात झाला असून यामध्ये पायलटचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. तसेच अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. सुदैवाने विमानाला आग लागली नसल्याने पुढील अनर्थ टळला आहे.

Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today.

रनवे वर उतरताना विमानाचे दोन तुकडे झाले असल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असताना ही घटना घडली. आयएक्स १४४ या विमानाने १९१ प्रवासी प्रवास करत होते. अपघातात जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

करिपूरमधील कोझीकोड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (सीसीजे) येथे झालेल्या विमान अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आणि अग्निशमन दलाला तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच बचाव आणि वैद्यकीय सहाय्य यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असं मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले आहेत.

Visuals from outside the Karipur Airport, after Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at the airport.

केरळमध्ये दिवसभरातील ही दुसरी धक्कादायक घटना घडली आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानाचा कोझिकोड येथे झालेल्या अपघातात समोरचा भाग फुटला असून यामध्ये पायलटचा मृत्यू झाला आहे. तसेच बरेच प्रवासी जखमी झाले आहेत. सर्व प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले आहे. सुदैवाने विमानाला आग लागली नाही., अशी माहिती के.जे. अलफोन्स यांनी दिली.