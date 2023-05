Video: ऑलिम्पिक पदकविजेत्या खेळाडूंचं टोकाचं पाऊल! गंगेच्या तीरावर दाखल, पदकं करणार विसर्जित

नवी दिल्ली : साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया हे ऑलिम्पिक विजेते खेळाडू हरिद्वार येथील गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर दाखल झाले आहेत. या ठिकाणी ते आपली पदकं नदीच्या पाण्यात विसर्जित करणार आहेत. लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेले कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर अद्यापही कारवाई झाली नसल्यानं या खेळाडूंनी हे टोकाचं पाऊल उचललं आहे. (Video Extreme step taken by Olympic medal winning players decided medals will be immerse in Ganga river)

लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या महिन्याभरापासून हे खेळाडू जंतरमंतर मैदानात आंदोलन करत आहेत. पण या आंदोलनाची दखल केंद्र सरकारनं घेतलेली नाही. या खेळाडूंची केंद्र सरकारमधील एकाही जबाबदार व्यक्तीनं भेट घेतलेली नाही, त्यांची विचारपूस केलेली नाही. उलट दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनकर्त्यांचं आंदोलन चिरडून काढलं आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून त्यांनी आता आपली पदकं गंगेत विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठी हे खेळाडू आणि त्यांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर हरिद्वार येथील घाटावर दाखल झाले आहेत. मोठ्या कष्टानं आणि जीवाचं रान करुन मिळवलेली ही पदकं नदीच्या पाण्यात विसर्जित करणं देखील त्यांना कठीण जात आहे. ही पदक आपल्या छातीशी कवटाळून हे खेळाडू बसले आहेत. जणू एखाद्या सांत्वन सभेसारखं या ठिकाणी वातावरण तयार झालं आहे.