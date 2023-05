Pune News: पुण्यातील संचेती रुग्णालयाजवळील उड्डाणपुलावर चढून एका तरुणानं शोले स्टाईल जीवघेणं आंदोलन सुरु केलं आहे. जुन्नरच्या तहसीलदारांवर कारवाईची मागणी करणारा फलक हातात घेऊन तो पुलाच्या खांबावर जाऊन बसला आहे.

यामुळं या चौकात वाहतूक कोंडी झाली असून नागरिकांनी नक्की काय सुरु आहे हे पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली आहे.

सुत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित तरुण संचेती चौकातील उड्डाणपुलाच्या खांबावर चढून आंदोलन करतो आहे. इतक्या उंचावरून उडी मारण्याची तो धमकी देत असल्याचंही कळतंय. त्याच्या हातात एक फ्लेक्स असून त्यावर जुन्नरच्या तहसीलदारावर कारवाई करण्यात यावी, असा मजकूर लिहिला आहे. या आंदोलनामुळं उड्डाणपूल परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे.

दरम्यान, घटनास्थळी पोलिसही दाखल झाले असून या तरुणाच्या बचावासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहेत. पण पोलिसांनाही त्यानं उडी मारण्याची धमकी देत जुन्नरच्या तहसीलदारावर कारवाई करावी ही आपली मागणी लावून धरली आहे.