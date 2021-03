VIDEO : पंजाबचे CM कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्यासोबत थिरकले फारुक अब्दुल्ला; व्हिडीओची चर्चा

चंदीगढ : राजकीय लोकांना नेहमी एका गंभीर मुद्रेमध्ये वावरतानाच पाहिलं जातं. त्यांच्यावर सातत्याने समाजाचं लक्ष असतं. त्यामुळे त्यांना नेहमी वावरताना काळजी घ्यावी लागते. मात्र, काही क्षण असे असतात जिथे ते अगदी खुलेपणाने वावरताना दिसून येतात. असंच काहीसं चित्र चंदीगढमध्ये पहायला मिळालं आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला एका जुन्या गाण्यावर थिरकताना दिसून आले. अमरिंदर सिंह यांच्या नातीचं चंदीगढमध्ये लग्न झालं. त्यावेळी या दोघांचा हा दिलखुलास डान्स पहायला मिळाला आहे. या डान्सचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

From Punjab CM @capt_amarinder's grand daughter's marriage. Farooq Abdullah dancing to tunes of "Aajkal tere mere pyar ke charche".... pic.twitter.com/laDGzDG0Sm

— Babar (@CactusByWular) March 4, 2021