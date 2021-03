'मेट्रो मॅन' श्रीधरन यांच्यावरुन केरळ भाजपात गोंधळ; मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारीवरुन आता घुमजाव

तिरुवनंतपूरम: 'मेट्रो मॅन' म्हणून प्रसिद्ध असणारे ई. श्रीधरन भारतीय जनता पक्षाकडून केरळच्या मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार असणार आहेत, अशी घोषणा भाजपाकडून करण्यात आली होती. मात्र, आता या घोषणेवरुन भाजपने घुमजाव केला आहे. केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी काल केलेल्या आपल्या घोषणेवरुन माघार घेतली आहे.

मुरलीधरन यांनी ट्विट करत म्हटलं होतं की, केरळ भाजप विधानसभेच्या निवडणुका ई. श्रीधरन यांच्या नेतृत्वाखाली लढणार आहे. ते मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असतील. आम्ही CPIM आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांना पराभूत करुन एक भ्रष्टाचारमुक्त, विकासोन्मुख आणि लोकाभिमुख सरकार प्रस्थापित करु. केरळ भाजपचे प्रमुख के सुंदरन यांच्या वक्तव्यानंतर हे ट्विट त्यांनी केलं होतं. मात्र, काही तासानंतरच मुरलीधरन यांनी आपलं ट्विटमधील वक्तव्य मागे घेत ते डिलीट केलं आहे. त्यांनी एएनआयशी बोलताना म्हटलंय की, मी जे काही वक्तव्य केलं ते माध्यमातील माहितीच्या आधारावर होतं मात्र, जेंव्हा मी पक्षश्रेष्ठींसोबत चर्चा केली तेंव्हा मला समजलं की अशाप्रकारचा कसलाही निर्णय जाहीर करण्यात आला नाहीये.

What I wanted to tell was that through media reports I learnt that the party has made this announcement. Later, I cross-checked with the party chief who said that he has not made any such announcement: V Muraleedharan on his statement on E Sreedharan pic.twitter.com/anMBbkiPlw

— ANI (@ANI) March 4, 2021