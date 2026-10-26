देशात खळबळ! माजी शिक्षणमंत्र्यांना शंभर कोटींच्या लाच प्रकरणात अटक; तामिळनाडू सरकारची मोठी कारवाई

Chennai CCB arrests former DMK minister Anbil Mahesh Poyyamozhi: तामिळनाडूचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री आणि द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते अन्बिल महेश पोय्यामोळी यांना सोमवारी चेन्नईत अटक करण्यात आली आहे. खाजगी शाळांना सरकारी परवानग्या आणि मंजुरी देण्याच्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांची वसुली केल्याच्या गैरव्यवहार प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर काही तासांतच ही अटकेची कारवाई करण्यात आली..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.चेन्नई पोलिसांच्या मध्यवर्ती गुन्हे शाखेने न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले की, तपासात माजी मंत्र्यांच्या सहभागाचे पुरेसे पुरावे समोर आले असून त्यांची कोठडीत चौकशी करणे अत्यंत आवश्यक आहे; त्यानंतर न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता..विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जाणारे अन्बिल महेश पोय्यामोळी यांना या प्रकरणात पाचवे आरोपी करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या माहितीनुसार, २०२१ ते २०२६ या पोय्यामोळी यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात बी. टी. अरासकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एका नोंदणी नसलेल्या संघटनेने खाजगी शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता, श्रेणीवाढ आणि इमारत मंजुरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम उकळली होती..FDA Action: 'एफडीए'चा बडगा! औषधांच्या गुणवत्तेत त्रुटी, विनापरवानाविरोधात कारवाई.आतापर्यंत १७७ हून अधिक खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनांनी पुढे येऊन तक्रारी केल्या असून तपासादरम्यान १७.२६ कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार समोर आल्याचे तपास यंत्रणेने न्यायालयाला सांगितले. मात्र हे प्रकरण १०० कोटी रुपयांच्या घरात गेल्याचा यंत्रणांना सशय आहे..पोलिसांनी सांगितलं की, पोय्यामोळी यांनी २०२४ मध्ये आपल्या स्वीय सहाय्यकामार्फत ही संघटना स्थापन करण्यास मदत केली होती आणि त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात चेन्नईतील एका कार्यक्रमात तिच्या आयोजकांची जाहीर ओळख करून दिली होती. याव्यतिरिक्त, शाळांकडून गोळा केलेली सर्व रक्कम 'पार्टी फंड' या नावाखाली त्यांच्याकडे सुपूर्द केला जात असल्याचा दावाही तपास अधिकाऱ्यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.