Vijay Mally: आता वकिलही मल्ल्याला वैतागला, सुप्रीम कोर्टाला केली 'ही' विनंती

नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक असलेल्या एसबीआयला ९ हजार कोटींचा चुना लावून फरार झालेला मद्य सम्राट विजय मल्ल्याला आणखी एक झटका बसला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलानं या केसमधून माघार घेतली आहे. मल्ल्याला वैतागूनच या वकिलानं हा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टानं त्यांना तशी परवानगी देखील दिली आहे. (Vijay Mallya lawyer tells SC he cant represent him anymore as bizman is untraceable)

हेही वाचा: Imran Khan पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर जीवघेणा हल्ला; गोळीबारात जखमी

अॅड. ई. सी. अगरवाल हे मल्ल्याचे सुप्रीम कोर्टातील ऑनरेकॉर्ड वकील आहेत. अॅड. अगरवाल यांनी गुरुवारी खंडपीठाचे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि अॅड. हिमा कोहली यांना सांगितलं की, माझ्या माहितीनुसार मल्ल्या सध्या युकेमध्ये राहत आहे. पण ते माझ्याशी कुठल्याही प्रकारे संपर्क साधत नाहीत. एकूणच त्यांचा थांगपत्ताही लागत नाहीए तसेच ते देशातही नाहीत. त्यामुळं त्यांचं प्रतिनिधीत्व मी त्यागत आहे.

हे ही वाचा : राष्ट्र तरेल कसे? धर्मकारणातून की धर्मनिरपेक्षतेतून?

हेही वाचा: Bacchu Kadu: "आज राणांना भेटतो, जेवणही एकत्र करु"; बच्चू कडूंनी वादावर टाकला पडदा

अॅड. अगरवाल यांच्या या विनंतीनंतर खंडपीठानं त्यांना या केसमधून माघार घेण्यास परवानगी दिली. तसेच यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करुन कोर्ट रजिस्ट्रीला तसं ई-मेलद्वारे आणि सध्याच्या रहिवाशी पुराव्यासह कळवण्यास सांगितलं आहे. तसेच मल्ल्याच्या प्रकरणावर पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात पुढील सुनावणी होईल, असं जाहीर केलं.

हेही वाचा: Gujrat Election: गुजरातच्या निवडणुकीला उशीर का? आयोगानं सांगितलं कारणं, मोरबी दुर्घटना...

या वर्षाच्या सुरुवातीला कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं मल्ल्याला चार महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. तसेच मल्ल्ल्याला सुरक्षितरित्या भारतात आणण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. पण अद्याप मल्ल्याला भारतात आणण्यात केंद्र सरकारला यश आलेलं नाही. दरम्यान, युकेच्या हायकोर्टानं एप्रिल २०२० मध्ये मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. पण आता अडीच वर्षांसाठी त्याचं प्रत्यार्पण स्थगित ठेवण्यात आलं आहे.