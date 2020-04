ब्रिटन न्यायालयाचा विजय मल्ल्याला दणका; आता भारतात परतावंच लागणार

लंडन : आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका असणारा उद्योगपती विजय माल्ल्या याला आता भारतात परतण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. भारतात परतल्यावर अटक होईल म्हणून देशाबाहेर असलेल्या माल्ल्यानं स्वतःच्या प्रत्यार्पणाविरोधात त्याने ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण, त्याची ही याचिका फेटाळण्यात आली असून त्याला आता भारतात परतावंच लागणार आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतासाठी हे एक मोठं यश आहे. या प्रकरणाचा निर्वाळा न्यायमूर्ती स्टिफन इरविन आणि न्यायमूर्ती एलिझाबेथ लाइंग यांनी ईमेलने दिला आहे. लिंकर किंग म्हणून प्रसिद्ध असलेला ६४ वर्षीय मद्य उद्योजक विजय माल्ल्या आता सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकतो, त्याच्याकडे १४ दिवसांचा कालावधी आहे. जर विजय माल्ल्याने याविरोधात याचिका दाखल केली नाही, तर त्यांला २८ दिवसांच्या आत भारतात परतावेच लागेल.

Liquor tycoon Vijay Mallya loses his High Court appeal in UK against his extradition order to India

— Press Trust of India (@PTI_News) April 20, 2020