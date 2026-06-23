CM Vijay Thalapathy Jan Gan Man: विजय थलपतींचा धाडसी निर्णय, तब्बल २५ वर्षांचा नियम मोडला; तामिळ विधानसभेत पहिल्यांदाच राष्ट्रगीत गायले

Tamil Nadu Assembly News : तमिळनाडूमध्ये विजय थलपती मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्यात अनेक मोठे धाडसी निर्णय घेण्यात येत आहेत. १८ जून रोजी झालेल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांच्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रगीताचे गायन करण्यात आले. अनेक वर्षांनंतर तमिळनाडू विधानसभेत 'जन गण मन'चा स्वर घुमल्याने या घडामोडीची राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे..भाजप नेत्या अन्नापूर्णा पिल्लई यांनी दावा केला की, तब्बल २५ वर्षांनंतर तमिळनाडू विधानसभेत राष्ट्रगीत गायले गेले. राष्ट्रगीतावर काही जण आक्षेप घेत असल्याबद्दल त्यांनीही प्रश्न उपस्थित केला. गुरुवारीच्या अधिवेशनात राष्ट्रगीतामुळे वातावरणात वेगळाच उत्साह दिसून आला. दरम्यान, हिंदी, तामीळ वादामुळे असलेली कटुता दूर झाल्याचे बोलले जात आहे..आधी काय पद्धत होती?तमिळनाडू विधानसभेच्या परंपरेनुसार अधिवेशनाची सुरुवात 'तमिळथाई वाझ्थू' या राज्यगीताने केली जात असे, तर अधिवेशनाच्या शेवटी राष्ट्रगीत वाजवले जात होते. मात्र, राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात या मुद्द्यावरून मागील काही वर्षांत अनेकदा मतभेद निर्माण झाले होते.माजी राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रगीत वाजविण्याचा आग्रह धरला होता. राष्ट्रगीताला दुसरे स्थान दिले जात असल्याच्या निषेधार्थ ते काही वेळा अभिभाषणानंतर सभागृहातून बाहेर पडल्याची घटनाही घडली होती. त्यामुळे राजभवन आणि राज्य सरकार यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..नियमांमध्ये बदल, संघर्षालाही पूर्णविराम१८ जूनपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनात मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली दिसून आली. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांच्या उपस्थितीत अधिवेशनाची सुरुवात पारंपरिक 'तमिळथाई वाझ्थू'ने झाली आणि त्यानंतर लगेच राष्ट्रगीत वाजविण्यात आले. यासाठी विधानसभा नियमांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. सरकार आणि राजभवन यांच्यातील चर्चेनंतर हा नवा क्रम स्वीकारण्यात आल्याने अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादाला पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात आहे..राज्यपालांकडून विजय सरकारचे कौतुकनव्या पद्धतीनुसार कोणत्याही वादाविना राज्यपालांचे पारंपरिक अभिभाषण पार पडले. अधिवेशनातील सौहार्दपूर्ण वातावरणामुळे राज्यपाल आर्लेकरही समाधानी दिसून आले. त्यांनी मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या महिन्यात राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचा उल्लेख करत सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक केले..Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा केंद्र सरकारसह अदाणींना मोठा दणका; २० हजार कोटींच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्प केला बंद.अधिवेशनाचा संपूर्ण कार्यक्रम सुरळीत पार पडल्याने त्याचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. राज्यपाल आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात कोणताही संघर्ष न होता अधिवेशन पार पडल्याने तमिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळात या घडामोडीकडे महत्त्वाच्या बदलाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. राष्ट्रगीताच्या नव्या क्रमामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणातही सकारात्मक संदेश गेल्याची चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.