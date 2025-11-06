Vijay Thalapathy: मुख्यमंत्रिपदाचे विजय उमेदवार; ‘टीव्हीके’च्या सभेत निर्णय, विधानसभेत दोनच पक्षांत लढत होईल

महाबलीपुरम (तामिळनाडू) : तमिळनाडूची आगामी विधानसभा केवळ दोनच पक्ष टीव्हीके आणि द्रमुक यांच्यातच असेेल आणि टीव्हीके हा द्रमुकला भक्कम पर्याय म्हणून सिद्ध होईल, असा दावा अभिनेते आणि टीव्हीके पक्षाचे सर्वेसर्वा विजय यांनी केला..दरम्यान, पक्षाच्या विशेष सभेत मुख्यमंत्रिपदाचे पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजय यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. करूर येथे रोड शोदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत ४१ जणांचा मृत्यू आणि ६० हून अधिक जखमी झाल्यानंतर राज्य सरकारने याप्रकरणी नेमलेल्या एकसदस्यीय चौकशी आयोगावरही विजय यांनी टीका केली..सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर या आयोगाची नेमणूक स्थगित केली होती. तसेच या घटनेच्या माहितीवरून वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतल्याबद्दलही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..महाबलीपुरम शहरात एका खासगी हॉटेलमध्ये झालेल्या पक्षाच्या विशेष सभेत विजय बोलत होते. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्यावर टीका करत ते म्हणाले, आमच्या वाट्याला आलेले अडथळे तात्पुरते आहेत आणि ते लवकरच दूर करू. २०२६ ची विधानसभा निवडणूक ही केवळ द्रमुक आणि टीव्हीके यांच्यातच असेल..Tejashwi Yadav: प्रत्येक कुटुंबात सरकारी नोकरदार; सत्तेत आल्यास वीस दिवसांत कायदा करण्याचे तेजस्वींचे आश्वासन.त्यात टीव्हीके घवघवीत यश मिळवेल, असा विश्वास विजय यांनी व्यक्त केला. करूर दुर्घटनेचा उल्लेख करत या घटनेमुळे मी अस्वस्थ झालो. ती घटना वेदनादायी होती, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत पक्षाने १२ ठराव मंजूर केले. यात विजय यांना आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी आघाडीबाबत निर्णयाचा अधिकार देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.